芝士營養｜護心血管健康3好處　點揀低脂低鈉這樣吃降心臟病風險

芝士是歷史悠久的食物，全世界的種類高達上千種。可以運用在薄餅、意大利麵、麵包，相當受歡迎。

文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



不過你知道吃芝士有什麼好處嗎？一天要吃多少才可以？讓我們一起來看看芝士的好處與營養。

芝士營養（按圖了解👇👇👇）

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芝士的營養成分和分類

天然的芝士是用牛奶、鹽、發酵劑，以及一種被稱為凝乳酶的酶製成的，富含鈣質、脂肪和蛋白質，以及大量的維他命A、B12、B2、鋅及磷等。依據乳品、菌種與發酵時間的不同，可製造出不同種類的芝士，且各具不同的營養比例：

1. 鈉含量較低的芝士：瑞士芝士、鄉村芝士和蒙特里積芝士。

2. 脂肪含量較低的芝士：巴馬臣芝士、磨碎的羅馬諾芝士和部分脫脂的水牛芝士。



一般來說，質地較軟的芝士，比硬的芝士含有較少的鈉。若是由完全草飼動物的乳品所製成的芝士，營養成分最高，且含有Omega-3脂肪酸和維他命K2。

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芝士對健康的好處多多

1. 幫助預防蛀牙

牙科綜合雜誌（General Dentistry）在2013年所發表的一項研究表示，吃芝士能降低口中酸性，並保護琺瑯質，可能是因為吃芝士能促使唾液增加之故。

2. 維持骨骼健康

芝士富含鈣質，任何年齡層都適合補充。不過食品與營養研究雜誌（Food & Nutrition Research）於2016年發表的文章指出，芝士在兒童身上對骨骼健康的正面影響，似乎比成年人更顯著。

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3. 維持心血管健康

如藍芝士、布利芝士和車打芝士等高脂芝士，含有少量的共軛亞麻油酸，有研究表示，共軛亞麻油酸可幫助預防肥胖、心臟病和減少體內發炎情形，若為完全草飼的動物乳源所製的芝士，則含量更多。其實不只芝士，其他發酵乳製品（如乳酪）也有類似效果。

芝士含有大量飽和脂肪，最好還是攝取適量即可。根據歐洲營養學雜誌（European Journal of Nutrition）於2017年發表的分析發現，每天吃一點芝士可降低患心臟病的機率，其中每天吃40克芝士的人，降低心臟病風險的幅度最大。

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芝士熱量有點高

雖然芝士的好處多多，不過攝取太多的話，熱量也會爆表。根據台灣食品藥物管理署的數據指出，一般市售的切片芝士，100克就有309大卡，而低脂切片芝士的熱量則是241大卡，至於常常放在薄餅、意大利麵上的刨絲芝士，熱量大約是323大卡。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：起司好處這麼多！3種好處你不可不知】

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