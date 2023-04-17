護肝三餸一湯｜汁燒三文魚+櫻花蝦椰菜+煎豆腐+番茄薯仔花甲湯

春季萬物生長，人體機能也活躍了起來，此時正是養肝的好時機，在春天好好調養肝臟，不僅有助於提升免疫力，還可以獲得強健的體魄。 今次的三餸一湯圍繞養肝護肝為主，幫助大家有效提高肝臟機能。



剪接：葉思雅



提高肝臟機能 改善脂肪肝

這個三餸一湯的食譜組合以養肝護肝為主，適合大部分人。食材包括：

1. 花甲：含有鳥胺酸及牛磺酸，可幫助肝臟進行解毒作用，有效提高肝臟機能。

2. 三文魚：含豐富奧米加3脂肪酸，有助降低肝臟中的脂肪堆積。

3. 椰菜：屬十字花科，含異氰酸酯，具提高肝臟解毒機能的功能，並有抗癌作用。

4. 豆腐：由大豆製成，所含的大豆類蛋白質，有助肝臟分解油脂，改善脂肪肝。

番茄薯仔花甲湯

番茄薯仔花甲湯是一個簡易的滾湯，唯一要處理的是花甲，先吐沙、後氽水、再起肉，大廚推薦花甲，主要是貪它鮮甜啖啖肉，而我則認為蜆類中花甲已是最少沙，而且要最後放，否則會太韌；至於其他材料，切塊煲到出味就可以了。

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番茄薯仔花甲湯食譜

汁燒三文魚

汁燒三文魚所需要的材料及處理工作同樣簡單，雖然醬汁的材料以日式醬料為主，但若然家中沒有味醂和清酒，亦可用中式的米酒等代替，三文魚當然是冰鮮比急凍的更美味。

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汁燒三文魚食譜

櫻花蝦炒椰菜

炒椰菜建議用大火快炒，由於家中爐火溫度不及餐廳的高溫，因此最好將椰菜和料頭分開處理，否則很容易因為不夠高溫，拖長了烹煮時間而令椰菜出水。

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櫻花蝦炒椰菜食譜

五彩煎豆腐

煎豆腐最怕是把它煎散，選硬豆腐或街市的布包豆腐會較易處理，而且它們當中的石膏含鈣量也較高。其次煎前，必須吸乾水分，油也不能少，燙勻整個煎鍋就對了。而且忌心急，常翻來覆去，用中細火煎3分鐘左右至金黃，才翻另一面續煎。

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五彩煎豆腐食譜