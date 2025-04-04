清明三餸一湯｜祭品入饌　豉油雞+冬瓜火腩+叉燒炒蛋+佛手瓜湯

清明節三餸一湯食譜｜清明節祭祀祖先，保佑平安。祭祀後的供品、祭品可以吃嗎？掃墓、拜祭一般會帶先人生前喜歡吃的飯菜，待香燃盡時，便進食供品。其實也可拿回家炮製三餸一湯。



清明節｜祭祖供品可以吃嗎？

網上不少人問到供品是否可吃？麵食、糕點、肉食、叉燒、燒肉、雞、蘋果等，無論擺放什麼供品，先人不能嚐到，無非是寄託後人的哀思。民間習俗亦指祭祖用的食物可以吃，祭祖後吃了供品，祖先保佑安康。不用棄掉食物，也不用忌諱吃了供品對先人不敬。除非供品已被香灰、灰塵等污染，就要留心食物安全。

供品入饌 不浪費保安康

燒味食物經常剩下？吃不完的話可以入饌，不要浪費。如果用雞祭祖，還可用電飯煲做細細隻的豉油雞。水果最常有蘋果，可以煲清熱去濕湯水，適合一家大細。

供品入饌1：叉燒炒蛋食譜

【叉燒炒蛋食譜】半肥瘦叉燒香甜惹味 炒蛋拌飯菜15分鐘搞掂！

叉燒炒蛋食譜

叉燒炒蛋食譜

材料：

叉燒200克

蛋2隻

鹽適量

水少許

做法：

1. 將蛋攪拌成蛋漿備用。

2. 將叉燒切粒備用。

3. 開鍋下油，將叉燒微微炒香。

4. 加蛋漿，快手炒勻即可。

供品入饌2：冬瓜豆卜燜火腩

【冬瓜豆卜燜火腩食譜】冬瓜清熱消暑 留住夏天的清爽浪漫

冬瓜豆卜燜火腩食譜

相關文章︰

冬瓜豆卜燜火腩食譜

材料：

冬瓜250克

豆卜6粒

燒肉100克

清雞湯250毫升

蒜頭6瓣

薑3片

蠔油1.5湯匙

指天椒碎少許

麻油1湯匙

糖1茶匙

蔥花少許

做法：

1.把冬瓜洗淨，去皮去籽，切成1隻麻將般大小。

2.燒鍋滾水放入豆卜，煮約2分鐘後撈起瀝乾，切開一半，備用。

3.在平底鍋下油，把冬瓜煎至兩面金黃，取起備用。

4.平底鍋放入薑片和蒜瓣炒香，並加入燒肉，再放入豆卜和冬瓜以中火炒香。

5.在鍋中倒入清雞湯，然後蓋上鑊蓋，以中小火燜約15至20分鐘。

6.加入指天椒碎、蠔油、糖和麻油拌勻，最後撒上蔥花便可。

不失敗貼士：

~豆卜先汆水再煮，可辟除油膉味。

~如無清雞湯，可用清水代替，加鹽調味。

供品入饌3：玫瑰豉油雞

【豉油雞食譜】玫瑰豉油雞皮爽肉嫩汁撈飯一流 剪雞擺盤零難度！

玫瑰豉油雞食譜（4人分量）

材料：

三黃雞1隻

豉油汁：

生抽200毫升

老抽1湯匙

玫瑰露3湯匙

冰糖2粒

乾蔥8粒

薑8片

蔥1 束（切段）

水200毫升

做法：

1. 三黃雞剪去雞腳，用淡鹽水浸洗15分鐘。

2. 燒滾一鍋水，放入雞隻浸1分鐘，拿出再浸冰水5分鐘。

3. 將豉油汁材料倒入電飯煲，按掣煮至滾起，約冒煙時便差不多。

4. 放入雞隻，雞胸向下，蓋上煲蓋按掣。

5. 將雞隻每10-15分鐘翻轉一次，翻3次至雞熟透完熟。

6. 待雞隻冷卻後，切件即成。

不失敗秘訣：

* 用淡鹽水浸洗雞隻可去除雪藏味。

* 把雞隻先汆燙再浸冰水，有助雞皮收縮，皮脆肉嫩。

供品入饌4：佛手瓜蘋果花豆湯

【去水腫湯水食譜】佛手瓜蘋果花豆湯 清熱袪濕適合一家大細

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

佛手瓜蘋果花豆湯（4-6人分量）

材料︰

合掌瓜2個

蘋果1個

花豆2兩

生熟薏米1兩

腰果2兩

蜜棗2粒

薑1大塊

水3升

鹽適量

做法︰

1.合掌瓜、蘋果洗淨切塊，沖洗其他材料淨，薑略去皮。

2.花豆、腰果浸半小時備用。

3.大火煲滾水後，加入全部材料。

4.水再滾後，轉細火煲1小時，加適量鹽調味完成。

不失敗貼士︰

~花豆、腰果浸泡後較易煮腍。

~合掌瓜、蘋果切大塊免煮爛。

參考資料︰緬懷紀