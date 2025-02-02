麵包血糖｜麵包1食法升糖指數降39% 營養師建議配2物延緩血糖升
撰文：中天新聞網
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許多人在減肥時都避免吃麵包，減少精緻澱粉的攝取。不過，台灣營養師王沛瀅指出，麵包經過冷凍後會產生「抗性澱粉」，而解凍後的麵包烤過再吃，能不易使血糖上升而影響胰島素。
台灣營養師王沛瀅在Facebook「MamaMia！最會扛的營養師」提到，歐洲臨床營養期刊發表的一項研究中，團隊要求10名參加者分別食用新鮮的、烤過的、冷凍過及冷凍後再烤過等不同處理方式的麵包，再採集血液觀察血糖變化。
哪些食物有抗性澱粉？（按圖看清👇👇👇）
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王沛瀅表示，結果發現冷凍過的麵包解凍後再吃，升糖指數比新鮮麵包降低31％，若加上烤過，更降低至39％，而這低糖的關鍵，在於冷凍後產生的「抗性澱粉」。
王沛瀅解釋，「抗性澱粉」因為人體無法吸收，故相對吸收的熱量就降低，也不易使血糖上升而影響胰島素，也能提供好菌食物、利於腸道菌相。不過仍要提醒，麵包終究還是有「熱量」的，麵包導致人變肥的原因不僅是精緻澱粉，還有大量的油脂和精緻糖。
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王沛瀅提醒，即使麵包經過冷凍處理，過量食用依然會發胖，建議一次吃一片麵包，冷凍後再回烤、並加上生菜和蛋白質，延緩血糖上升、健康又滿足。
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