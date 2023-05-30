脂肪肝｜小六生戒油膩吃清蒸　1年重10kg中度脂肪肝醫揭2食物元兇

脂肪肝可說是當今最常見的肝病，高油、高糖、高熱量的飲食習慣都是地雷。研究指出台灣的脂肪肝盛行率約為33.3%。



台灣一名小六生因為過胖，被禁止吃油炸物，改吃清蒸食物，沒想到體重不減反增，且有中度脂肪肝，醫師表示，這是因為小六生吃的清蒸食物都是湯包、水餃。

▼6類人可能會罹患脂肪肝（按圖👇👇👇）

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小六生戒油炸食物 只吃清蒸水煮1年後重10公斤

台灣腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中提到，一名小六生因為體重飆升，他的媽媽帶他前來看診時表示，一年前孩子因為體重過重達70公斤，於是禁止孩子吃油炸物，改吃清蒸水煮食物，沒想到一年後孩子的體重竟來到80公斤，擔心是腎臟出了問題。

▼4習慣、4食物助逆轉脂肪肝（按圖👇👇👇）

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清蒸水餃每餐吃20顆 配勾芡酸辣湯

洪永祥表示，經過抽血與超聲波發現，小六生的肝功能異常，且已有中度脂肪肝。經詢問得知，小六生雖戒掉油炸物，卻吃水餃、湯包等蒸煮食物，兩者都是澱粉內包著五花肉，且這名小六生每餐吃20顆水餃，再搭配一碗有勾芡的酸辣湯，熱量相當驚人。

▼有助減少脂肪肝的10類食物👇👇👇

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高纖低卡飲食 半年減20公斤

洪永祥建議將飲食調整為高纖低熱量，多吃蔬菜，因為膳食纖維不只可以讓人有飽足感，還能夠包覆油脂直接排掉，半年後，小六生體重從80公斤降到60公斤，脂肪肝也由中度轉變為輕度。

洪永祥提醒，小朋友變胖，大部分都是飲食習慣不良導致，應該調整其飲食內容，調整改善後就能明顯見效。

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