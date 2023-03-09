護肝湯水｜蘆薈紅棗瘦肉湯暖胃護肝　蘆薈清熱解毒1類人小心肚屙

肝臟是人體最大解毒器官，平時保養不可少，透過飲食也能清肝降火。



台灣藥膳達人林秋香教大家製作這道「蘆薈紅棗瘦肉湯」，蘆薈經過烹煮，減緩本身寒性，燉煮成湯品，熱熱地來上一碗，不僅暖胃，還能幫你清熱解毒又護肝。

蘆薈紅棗瘦肉湯食譜（按圖👇👇👇）

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材料

蘆薈200克、豬里肌肉片300克、蛤蜊600克、紅棗10粒、白參適量、薑片適量。

做法

1. 紅棗、白參加3杯水煮滾。

2. 加入豬肉片、薑、蘆薈煮熟。

3. 最後加入蛤蜊，煮到殼開後即可。（不需加鹽）



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非每個品種都能吃 取蘆薈方法

林秋香提醒，蘆薈並不是每個品種都能吃，記得要去中草藥店購買可以吃的蘆薈。她也分享取蘆薈的方法，先將兩側尖刺切掉，再把一面皮削掉，用手或湯匙將中間蘆薈推下來即可。削下來的皮可以用來敷臉，切起來不要的蘆薈頭可以放到盆栽裡種。

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蘆薈清熱解毒 通腸潤便

台灣中醫師陳潮宗表示，蘆薈在中醫上是藥材的一種，不過為了長期保存，大多會將其烤乾，變成「煅蘆薈」（意指烤過的蘆薈），烤乾後要使用時，把外皮剝掉，裡面就會含膠。當然，如果能取得新鮮的蘆薈更好。蘆薈主要有清熱、解毒、瀉火、潤便、通腸的功效，腸胃功能不穩定的人要小心，吃了可能拉肚子。

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