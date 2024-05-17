小滿廿四節氣｜多雨濕熱宜吃苦減辣　中醫推18食物+1茶飲健脾去濕

小滿是二十四節氣中的第八個節氣，也是夏季的第二個節氣。小滿節氣期間，中國南方地區一般會降雨較多。小滿多雨濕熱，飲食上要清利暑濕，中醫師就建議這種天氣要飲一些利水消腫的茶飲。



小滿濕熱困身 頭重汗黏體味重

小滿時節，來自海洋的暖濕氣流活躍，與從北方南進的冷空氣交匯，這時華南地區往往會出現持續大範圍的強降雨，造成暴雨或特大暴雨，加上小滿的天氣逐漸炎熱，日照時間變長，人體會受到暑氣和濕氣雙重進擊，濕熱之邪侵犯人體時，會感到全身像困住般無法舒展，頭重四肢無力，流汗較黏或體味變重。

小滿節氣期間，人體會受到暑氣和濕氣雙重進擊（網上圖片）

小滿宜多吃清熱利濕食物

飲食方面，夏天可多吃苦味食物，例如苦瓜、苦菜等，具養心功效。由於夏天天氣炎熱，應減少吃辛辣熱氣的食物，避免火上加油。要清熱利濕，則可多吃冬瓜、絲瓜、苦瓜、苦菜、黃花菜、馬齒莧、水芹、海帶、蓮藕、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、木瓜、馬齒莧、番茄、西瓜等蔬果；肉類可選擇鴨肉、鯽魚。

註冊中醫梁楚凝指，小滿節氣要著重調理脾胃，當脾胃運化變好，則濕氣就不會滯留體內，得以提振精神體力及維持氣血舒暢。如果想解決濕重問題，可以試吓以下茶飲。

赤小豆利水消腫、解毒排膿。

赤小豆：利水消腫、解毒排膿；

茯苓：健脾滲濕；

蓮葉：清熱解毒

*三種成分可以健脾去濕，清熱化痰。

赤小豆蓮葉茶飲食譜

赤小豆蓮葉茶食譜

材料：

赤小豆5両、茯苓3錢、蓮葉3錢、熱水500毫升

做法：

1 赤小豆、茯苓、蓮葉洗淨，浸水30分鐘。

2 蓮葉分成小塊。

3 所有材料放進熱水壼，加熱水焗20-30分鐘即可飲用。

不失敗秘訣：

~蓮葉洗淨浸水30分鐘，可去臭青味。

~是次分量足夠沖3次，第2次的味道會比第1次更濃郁，第3次的味道較淡。

食用建議：這款茶飲每周飲用2至3次，可以健脾去濕，清熱化痰。

小滿多雨濕熱，飲食上要清利暑濕。 註冊中醫師梁楚凝

按圖看「赤小豆蓮葉茶飲」材料及其功效：

赤小豆：性平、味酸，利水除濕，和血排膿，消腫解毒

茯苓：性平、味甘，有利水滲濕、益脾和胃、寧心安神

蓮葉：性涼、味辛，清香升散；消暑利濕，散瘀止血

