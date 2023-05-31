飲茶養生｜抗菌抑病毒降血糖5大好處　6類茶哪款最抗氧化？

在香港、台灣，茶幾乎可以說是大家的日常，從奉茶文化、日常上班的救星「手搖飲」，再到餐廳裡面的茶水，隨處可見「茶」的身影，從茶文化、茶藝、茶的種類、茶營養以及品茶，處處都是奧秘，不只擄獲了男女老少的味蕾也讓人對「茶」這個東西充滿好奇，無論冷泡或熱沖它都別有一番風味。



而消費者在挑選茶品時，一定也好奇過金萱、四季春、鐵觀音到底是屬於哪種茶？這裡跟大家簡單的介紹一下。

6大茶類（按圖👇👇👇）

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茶6大類：綠、黃、白、青（烏龍）、紅及黑茶

常聽到用「發酵程度」來分紅茶、綠茶、烏龍茶，其實不全然正確，像知名的大吉嶺紅茶，它的春摘茶並沒有完全發酵，但它之所以稱作紅茶，是因為大吉嶺採用了紅茶的「製程」。以加工程序的角度來看，茶可以分成六大類：綠茶、黃茶、白茶、青茶（烏龍茶）、紅茶及黑茶。也就是說，無論哪種茶樹用哪道程序都可以變身成不同茶類，只是每種茶都有它的特性，有些適合做成綠茶、做成烏龍茶，像大吉嶺便適合做成紅茶。

那麼剛採下來的新鮮茶葉──茶菁，到底如何搖身一變成香濃的茶葉？依加工製程的不同，茶葉有各自獨特風味。以最常見的綠、青、紅、黑茶為例：

1. 綠茶

- 不發酵茶

- 製程：茶菁經炒菁或蒸菁後進行揉捻，最後乾燥。由於高溫殺菁抑制了酵素活性，茶葉未經氧化而呈鮮綠色。

- 種類：龍井、碧螺春、煎茶、玉露等。



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2. 青茶（烏龍茶）

- 部分發酵茶

- 製程：茶菁經過日光萎凋，在室內靜置一段時間與攪拌，進行炒菁、揉捻、乾燥、烘焙。其發酵程度受萎凋與攪拌過程的時間、力道、次數、溫濕度等影響。

- 種類：文山包種、鐵觀音、白毫烏龍（東方美人）、高山金萱、凍頂烏龍、四季春、翠玉、紅烏龍等。



3. 紅茶

- 全發酵茶

- 製程：茶菁於室內萎凋後進行揉捻，給予充足時間發酵，使茶葉完整氧化，最後乾燥製成產品。

- 種類：日月潭紅玉（台茶十八號）、花蓮蜜香紅茶、錫蘭紅茶、阿薩姆紅茶、伯爵茶等。



4. 黑茶

- 後發酵茶

- 製程：由綠茶演變而來，茶菁經炒菁、揉捻、乾燥等手續，接著「渥堆」發酵，讓微生物（黴菌）進行濕熱作用，加以乾燥再緊壓成型。

- 種類：普洱茶。



茶之所以受人喜愛，除了清香回甘的滋味，不少人更衝著健康養生，還有瘦身減肥的訴求，而茶葉中的多酚物質──兒茶素，正是保健功效的大功臣。

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喝茶的好處

1. 強大的抗氧化能力

2. 減緩飯後血糖上升

3. 降低三酸甘油酯、總膽固醇

4. 提升代謝，促進脂肪燃燒

5. 抗菌、抑制病毒



茶發酵得愈久，兒茶素會隨之減少，以兒茶素含量多寡排序，是綠茶＞烏龍茶＞紅茶，若想攝取更多兒茶素，綠茶的確是首選。但這不代表紅茶並無好處，兒茶素經發酵後會轉為茶紅素、茶黃素等多酚，仍保有抗氧化之效。

喝茶陷阱（按圖👇👇👇）

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古人道：「茶，可以清心也。」細細品茗確實為生活增添一分愜意，但凡事都過猶不及，茶中的咖啡因若攝取過量，易刺激腸胃、減少鐵質吸收、影響睡眠品質，每日咖啡因攝取量建議不應超過300毫克。喝茶固然有好處，但不愛喝水的你，可別把茶完全取代水分囉！

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