胃酸倒流｜銀髮族長期服藥易胃酸倒流　4種食物護胃1種更防大腸癌

胃酸倒流是指胃液倒流進入食道，而且會反吐酸水、胸口灼熱、疼痛或不適等。銀髮族長期用藥，如一些消炎止痛藥或鎮靜劑，都會大大增加胃酸倒流的風險，那可以進食哪些食物紓緩胃酸倒流？



胃酸倒流是什麼？ 約97萬人受此困擾

現時有12%人口有胃酸倒流的問題，即約97萬人受此病困擾，近年更有年輕化趨勢。胃酸倒流是指胃內的食物和胃酸倒流至食道，當胃部與食道之間的下食道括約肌不能發揮作用，胃酸就會倒流至食道。食道的黏膜十分脆弱，無法抵擋胃酸而遭侵蝕，從而令胸口灼痛。如果得不到合適的治療，有機會引發食道發炎及出血，甚至出現癌前病變，增加患食道癌的風險。

胃酸倒流症狀

胃酸倒流的症狀包括火燒心、嘔心、食慾不振、不時飽肚及腹脹、咳嗽、喉炎、聲沙、哮喘及牙齒酸蝕。

胃酸倒流成因及風險因素

不正常的飲食習慣或過肥，都有機會導致下食道括約肌鬆弛，當下食道括約肌鬆無法正常運作，胃液有可能逆流回食道。另外，生活緊張、吸煙及酗酒，也會增加胃酸倒流的風險。而長者的胃酸倒流，大多與長期服藥有關，隨著身體機能下降，不少長者終日與藥為伴，如一些鎮靜劑、抗憂鬱藥及氣管放鬆藥，都會增加長者胃酸倒流的風險。如一些長者常用的非類固醇消炎止痛藥，都會破壞胃黏膜及增加潰瘍的機會。

長者的胃酸倒流，大多與長期服藥有關。(towfiqu@unsplash)

按下圖看哪些食物可以護胃防胃酸倒流：

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5種護胃食物防胃酸倒流

飲食方面盡量溫和，如選擇容易消化的食物、攝取適量纖維、低甜度水果、無咖啡因飲料，減少刺激性食物。另外，就是多吃有保護胃黏膜及胃壁的食物，以及一些減少胃酸分泌的食物。

1）山藥

山藥含有高分子黏液蛋白，對消化系統有保護作用，能修補胃黏膜，緩衝胃酸的產生，避免胃潰瘍與十二指腸潰瘍。

保健食用：每星期食用1至2次，每次100克，但胃酸倒流急性期不建議食用。



山藥含有高分子黏液蛋白，能修補胃黏膜，緩衝胃酸的產生重

2）紅蘿蔔

紅蘿蔔含豐富的維他命A，對胃部有很大的助益，可預防胃癌的發生。另外，維他命A能減少過多的胃酸分泌，也能紓緩胃潰瘍及胃炎等問題，所含的粗纖維也是幫助腸胃蠕動。

保健食用：每星期食用2至3次，每次50克。建議食用煮熟的紅蘿蔔，會較易消化。



3）秋葵

秋葵含豐富的β胡蘿蔔素，能保護腸胃、口腔及食道黏膜。另外，所含的水溶性纖維果膠、半乳聚糖及阿拉伯樹膠等，可以附著在胃黏膜上來保護胃壁，同時能幫助腸胃道消化及預防大腸癌。

保健食用：每星期食用1至2次，每次4條。建議食用煮熟的秋葵，但胃酸倒流急性期不建議食用。



秋葵含豐富的β胡蘿蔔素，能保護腸胃、口腔及食道黏膜。

4）椰菜

椰菜含有維他命U，可以改善消化性胃潰瘍，保護胃黏膜、促進胃部血液流通。市面上不少胃藥都含有維他命U，有胃部問題人士不妨攝取椰菜，但是，維他命U是水溶性，故此，洗淨後切絲生才能保留最多維他命U。

保健食用：每星期食用2次，每次半碗生椰菜絲。而胃部消化功能較弱，或胃酸倒流急性期不建議食用。



椰菜含有維他命U，可以改善消化性胃潰瘍，保護胃黏膜、促進胃部血液流通。

參考資料：元氣網／香港港安醫院