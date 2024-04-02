助消化食物丨脾胃差易抑鬱！中醫師推7黃色食物改善消化 免疫系統

你知道嗎？脾胃不好的人要多吃黃色食物！現代人壓力大，多少都面臨消化系統問題，如腹脹、便秘或腹瀉等。中醫指出，黃色食物對於改善消化、免疫系統及部分血液系統有顯著優點，尤其2種黃色食物能分解膽固醇、降血脂、降血糖！



腸道也是「腹腦」 影響全身大小器官

台灣中醫師余雅雯指出，腸道的神經系統分布有一億以上的神經細胞，被譽為「第二大腦」或「腹腦」，它能接收腸道訊息，做出判斷，然後發出指令，更重要的是，腸道的荷爾蒙會影響全身大小器官，包括大腦在內。

中醫推薦黃色食物養脾胃（按圖）

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腸道與情緒也有關聯。血清素是主導人們喜怒哀樂的重要物質，但血清素並非由大腦分泌，而是來自腸道；換句話說，我們的情緒實際上由腸道控制。而治療抑鬱症的藥物如百憂解，主要作用在腸道，而非大腦。

除此之外，腸道菌也被認為是導致肥胖的罪魁禍首。腸道菌相長期失調，可能引起慢性發炎，進而導致肥胖，因此想要保持健康體態，首要之事就是維護腸道的健康。

功能性腸胃障礙多發 緊張壓力成病因

余雅雯進一步提到，消化系統是人體最超負荷工作的器官之一，國人最常犯的腸胃病以功能性腸胃障礙最多，如大腸激躁症、嗝氣、拉肚子、便秘等，這些都可能是因緊張或壓力所造成；第二是急性腸胃炎或感染；第三是胃酸過多的疾病，例如十二指腸潰瘍、食道逆流等。

根據中醫臟象學理論，脾胃是「後天之本」，主要功能包括運輸和分布營養，以及排洩廢物等；脾胃的功能正常，就能維護身體健康，如果脾胃功能不佳，則可能導致吸收不良，進而引發各種健康問題。

養胃5大飲食原則（點擊下圖看清！）

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黃色食物有益消化、免疫系統

想要健脾，余雅雯建議多吃黃色、甘味的食物，特別是五穀根莖類，如糙米、燕麥、小米、玉米、薏仁、南瓜、黃色番薯等。《本草綱目拾遺》提到，番薯能「補中，暖胃，肥五臟」，它的水溶性纖維很多，熱量比米飯略少，所以脾虛的人可用番薯當主食。

她也說，黃色食物皆有益於整個消化系統、免疫系統和部分血液系統的疾病。凡消化系統疾病，身體瘦弱手腳冰冷、水腫病、慢性消化道出血病、血小板減少症、肌無力、白帶症等，都與脾臟有密切關係，療養時皆可選擇食用。

余雅雯也提醒，黃色食物對應五行，為土可入脾、增強脾臟的氣、調節新陳代謝；有些人四肢纖瘦，惟獨肚子較大，或經常沒胃口、吃不下飯、吃飽就想睡覺等，就是脾胃和肝氣不足的表現。

放屁五大疑問（按圖了解）：

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中醫推薦黃色食物1：番薯

而黃色食物中，余雅雯最推番薯和南瓜。番薯營養豐富，所含的黏蛋白能保持血管壁的彈性和暢通，分解多餘膽固醇，防止動脈粥樣硬化。番薯也含有豐富的膳食纖維，在腸道中不會被吸收，吸水性好，可預防便秘和部分腸道疾病，還能降低人體自由基，有抗氧化和調節免疫力的作用。

中醫推薦黃色食物2：南瓜

中醫認為，南瓜性味甘、溫，歸脾、胃經，有補中益氣、清熱解毒功能，適用於脾虛氣弱、營養不良、肺癰、水火燙傷。《本草綱目》言其「補中益氣」。南瓜含瓜胺酸、精胺酸、麥門冬素及維他命A、B、C、果膠、纖維素等。

余雅雯說，南瓜中的果膠能調節胃內食物的吸收速率，使糖類吸收減慢，可溶性纖維素能推遲胃內食物的排空，控制飯後血糖上升。果膠還能和體內多餘的膽固醇結合在一起，使膽固醇吸收減少，血膽固醇濃度下降，因而南瓜有「降糖降脂佳品」之譽，對於糖尿病者而言，不僅可以果腹還可以降糖降脂，一舉數得；但南瓜含有較多糖分，不宜多食，以免腹脹。

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