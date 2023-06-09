墨魚汁｜抗衰老助防癌7好處　研究：阻肺癌細胞生長50%墨魚麵都得

癌症是現今香港的一大殺手，亦是全球第二大死因。近日有研究指，墨魚的墨汁不但有助防癌，甚至可在不傷害健康細胞的大前提下，成功殺死癌細胞，對肺癌、前列腺癌、子宮頸癌等都有效！



墨魚汁麵。（圖片來源：istock）

墨魚汁可助抗癌 飲食中添加即獲益

站在中醫的角度，墨魚的墨汁可收斂止血、固精止帶、制酸定痛、除濕斂瘡。而早在1997年，日本弘前大學便在研究中發現墨汁具有抗癌活性，墨汁除了含墨魚的黑色素、蛋白質、脂肪外，還有多醣體，可增強抗癌物「超氧化物歧化酶」（SOD）的作用。

墨汁飯。（圖片來源：istock）

墨魚汁７大好處

其後還有研究報告明確指出，即使只是飲食中增添烏賊墨汁，也同具增強免疫力及抗癌的效果。而且因墨汁含黏多醣，是構成人體骨骼、血管、皮膚等重要成分，也具有緩和更年期婦女停經症狀，並達到抗衰老的效果。還有，墨汁中有牛磺胺基酸，對於女性預防心血管疾病，有長遠的幫助。

墨魚汁可避開健康細胞 殺死癌細胞！

墨魚。（圖片來源：istock）

墨西哥索諾拉大學早前已發表過一篇研究，指墨魚的墨汁中存在一種化合物Ozopromide（OPC），研究結果表明，這一化合物不但有抗癌活性，還可以殺死人類的癌細胞，且對健康細胞則毫無影響。

而最新一期毒理學領域頂尖期刊《食品與化學毒理學》中，該研究團隊還有進一步的研究成果。他們成功人工合成了上述提及的OPC分子，且發現OPC會導致大部分癌細胞死亡，甚至將肺部癌細胞的生長減少了50%，對癌細胞附近的非癌細胞則毫無影響，這效果對乳腺癌、宮頸癌、前列腺癌和肺癌等都有效。

資料來源：National Center for Biotechnology Information/New Scientist