搽牛油貼士｜網紅教塗牛油新法逾700萬人瀏覽　網民仿效一臉牛油!

麵包上塗牛油是不少人的早餐選擇，遇上小塊錫紙包裝牛油，你會怎樣塗上麵包或多士？不是要待10分鐘解凍，便是因太硬未能推開而煩惱？早前，有KOL在抖音（TikTok）分享另類塗牛油方法。不僅簡單，還可均勻地塗滿麵包每個角落，然而並非所有人都能成功，有網民仿效實試，卻被牛油濺上臉，直言這個方法「愚蠢」。



牛油塗麵包原來不只一個方法。（seriously＠unsplash）

740萬點擊 學牛油搽麵包！

抖音上的搽牛油片段（amysharp91＠Tik Tok）已吸引多達740萬點擊率，片中男人示範只用叉子在件裝牛油上戳上幾個洞，然後在麵包上擠出牛油，不單幼滑，而且牛油經細孔擠出來會變成麵條般形狀，可以輕鬆塗滿麵包每一個角落。他表示，以往打開錫紙包裝塗牛油，因為放在冰箱變硬的關係，牛油很難被推開，進食的時候一口牛油一口白麵包。

按圖看牛油搽麵包的新方法：

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網民：方法愚蠢 牛油濺上臉

塗牛油的片段上載後，很多網民紛紛模仿，不過卻失敗告終，因為牛油被意外地濺到四周，有網民甚至被牛油濺上面，場面十分尷尬。他們其後相繼湧到其TikTok帳號，批評這個方法愚蠢，並且留言「除了叉子開的洞之外，其他地方全都是牛油」。另外又有人認為，擠出來的牛油變成了麵條的樣子不討好，「我要的是牛油，不是麵條！」

雖然片中沒有提及失敗的原因，但相信是牛油太軟或已融化所造成，如果你都想試試這種新方法塗牛油，或者先不要把牛油融解太久。