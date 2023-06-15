香蕉冷知識｜白絲竟是蕉血管？口嚡味澀營養師揭1好處勝過蕉身

香蕉是不少人都喜歡的水果，進食香蕉不但可吸收多種營養，更能滿足口舌之慾，可是香蕉身上的白絲口感不佳，不是人人喜歡。有說這些白絲比香蕉本身的果肉更富營養，到底是不是真的呢？



香蕉絲。（古曦朗攝）

香蕉營養豐富 可去水腫防便秘

香蕉營養豐富，可謂老少皆宜，適合一般大眾，甚至肥胖、高血壓等人士食用。香蕉具多種營養，包括維他命B6、維他命C、水溶性及非水溶性膳食纖維等。可以幫助穩定血糖、預防便秘、協助身體製造血紅素、促進身體新陳代謝等。

按下圖看香蕉營養：

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香蕉白絲是香蕉的血管？!

香蕉白絲可幫助人們判斷香蕉熟度，如香蕉未成熟，白絲會緊黏著蕉身，不容易弄走；反之如香蕉熟透，這些白絲則會變得易脫落或黏在蕉波上，在蕉身見到的白絲更少。由於香蕉白絲口感不佳，不但乾澀還較硬身不可口，不少人和筆者一樣，不喜歡香蕉身上的白絲。香蕉白絲到底是什麼？

香蕉白絲可幫助人們判斷香蕉熟度。（圖片資料：istockphoto）

根據英國註冊營養學家蕭婉芹所說，香蕉的白絲，植物學上稱之為 「韌皮束」phloem bundles。這種物質在香蕉內負責運送食物和水分，為香蕉提供足夠的營養、礦物質和水去生長。好比人體的血管，把營養帶到蕉身各處。

香蕉白絲和蕉身一樣，富含鉀、纖維、維他命C、A與B6等成分。而在植物學的角度而言，由於香蕉的韌皮束（白絲）需要履行運送營養的功效，因此它比蕉身含有更豐富的膳食纖維。因此蕭婉芹營養師提醒大家，食香蕉的時候，絕對無必要撕走香蕉的白絲，讓我們一起吸收更豐富的營養吧！