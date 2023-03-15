懷孕期間女性需要為寶寶在肚中的發育而忍受不少身體上的變化以及不適，如嘔吐、胃灼熱感、腰酸背痛等等，而最為令人難耐的，莫過於會無比痕癢的妊娠濕疹。妊娠濕疹除了在皮膚留下紅疹，還會癢得令人不自覺想抓癢，而一旦抓破皮膚，又會使皮膚滲出組織液而結痂。孕婦一方面想透過類固醇治療，又怕用藥會傷害胎兒，到底怎麼改善濕疹又不會影響寶寶的健康？小編為大家整理了可改善濕疹的小貼士及湯水，讓各位懷孕的女士們皮膚搔癢中可得到紓緩。



懷孕濕疹是什麼？

懷孕濕疹，顧名思義就是在懷孕期間出現濕疹的病發，而本身已有濕疹病史的孕婦在懷孕中及後期很大機會出現，然而從未有過濕疹困擾的懷孕女性，也會因為懷孕期間體質變化而出現濕疹的症狀，外國曾有研究指出有半數患懷孕濕疹的婦女過去未曾有過濕疹的困擾，而在懷孕以及產後期間皮膚變得紅癢難當。

懷孕濕疹原因

中醫角度：中醫主要認為懷孕濕疹的出現主要是由於脾虛濕重，加上外在的濕邪侵襲導致濕疹的問題。還有濕熱內蘊以及血虛濕熱的體質也會誘發濕疹的形成。由於脾指整個消化系統並負責水濕運化，在懷孕期間媽媽除了承擔自己消化系統，還要將食物的營養轉化給胎兒，除此之外亦要處理胎兒的水液廢物，造成脾臟不少負擔，如果孕婦本身脾胃已是虛弱，就會容易使廢物毒素堆積，並從皮膚排出，形成濕疹。而在不同濕疹階段亦會進行不同治理，例如急性濕疹會清熱利濕，亞急性時健脾行濕，而在後期轉變為慢性時候會潤膚祛風為主。

西醫角度：在西醫的觀點是身體的內分泌及肌膚表層改變，加上生活習慣以及精神壓力造成濕疹的爆發，而如果媽媽本身有異位性皮膚炎，或其他過敏性呼吸道症狀，就更容易在懷孕時期有濕疹的問題。

．懷孕皮膚變化：懷孕期間女性的肚皮及大腿皮膚會劇烈拉大，容易誘發濕疹

．荷爾蒙變化：女性在懷孕期荷爾蒙出現變化，使濕疹出現。

．飲食習慣：懷孕期間，媽媽們愛吃不同補品，當中有機會是致敏食物抑或助濕食物。

．精神情緒：懷孕期間及產後因照顧寶寶身心的變化以及情緒的壓力，會誘發濕疹爆發。

．環境致敏原：在家居環境中接觸了致敏原例如塵蟎等導致引發皮膚過敏狀況出現。

妊娠濕疹症狀

懷孕濕疹的症狀一般在分布在手部、大腿以及肚皮的地方，比較少見於臉及頭部：

．出紅疹

．皮膚泛紅紅腫

．患處強烈痕癢，特別在夜間

．患處滲出組織液

．結痂及脫屑

．後期因角質增厚而變厚變粗

．嚴重如細菌感染而有機會潰爛



懷孕濕疹症狀有哪些？ 懷孕濕疹的症狀一般在分布在手部、大腿以及肚皮的地方，比較少見於臉及頭部：

．出紅疹

．皮膚泛紅紅腫

．患處強烈痕癢，特別在夜間

．患處滲出組織液

．結脫屑

．後期因角質增厚而變厚變粗

．嚴重如細菌感染而有機會潰爛

濕疹護理要點

很多媽媽害怕在患濕疹期間使用類固醇藥物會影響胎兒，而其實根據醫生處方，有必要時使用短暫小量類固醇藥物或抗組織胺的藥物，並不會影響胎兒的安全。而曾有台灣的醫院作出有關使用類固醇劑量的安全性的研究並刊登於《考科系統性回顧資料庫》，指出在懷孕期間所使用的強效類固醇劑量不超於三百公克，便不會對寶寶造成傷害，而超過三珀公克，將會以提高嬰兒出生過輕的風險。曾有孕婦在討論區指曾看過皮膚科醫生以及中醫均沒有好轉，最後是發現根本原因是細菌感染非過敏的原因，所以濕疹的成因其實在內及外在環境下可以產生很多因素，要及時求醫之餘亦要屢試仔細找出病因才可以對症下藥。而在不超過用藥的情況下怎樣可以紓緩濕疹的狀況？就要從以下的事情開始做起。

飲食習慣

食物也是容易導致致敏的一個因素，一旦飲食不當亦是會加重體濕重的症狀，所以要在懷孕期間小心進食避免海鮮及具殼類的食物，燥熱及濕熱的食物以及高糖油膩的食物及飲料，當然咖啡及酒精亦要盡量避免。相反，可以平日多吃溫和的健脾利濕食物，茶飲及湯水例如冬瓜、准山、雲苓、扁豆等等。

moonwell®️湯包 【五指毛桃海底椰素湯】 $73

清新甘香的養生茹素食療配方燉湯，採用有「廣東人蔘」之稱的－五指毛桃，具有類似椰子的香氣。moonwell的中醫團隊用心配搭營養豐富的五指毛桃海底椰素湯，不僅讓素食人士有更多素湯選擇，更向普羅大眾推廣健康素食文化。配以淮山、粟米、扁豆、蜜棗、海底椰等美味低脂低卡路里的袪濕強身食材，香港都市人濕氣重的必飲去水腫健康湯水之選！



濕疹慎吃食物有哪些？ 助濕食物：西瓜、菇菌、苦瓜

燥熱食物：羊肉、荔枝、辣椒、榴槤、蝦

濕熱食物：菠蘿、芒果、油炸食物、蛋糕

海鮮海產：蟹、生蠔、蝦、帶子

易致敏食物：花生、牛奶、甲穀類海產、雞蛋

家居環境

由於孕婦會長期待在家中，所以家居的環境的衛生也是首要考慮的條件，特別要留意會引起過敏的致敏原以及細菌感染的風險。而致敏原最常見於家居的環境是塵蟎，毛髮以及花粉。塵蟎沒法用肉眼看見，而牠們會在潮濕以及和暖的環境下生長。由於塵蟎最愛就是吃人的皮屑，所以沙發、枕頭、床單以及棉被等經常接觸人體的傢俱是牠們的溫床，所以平日要經常使用吸塵蟎專用的吸塵機清理或是直接清洗。而保持空氣濕度正常以及通風也是重要一環，避免霉菌以及細菌滋生，特別是金黃葡萄球菌，因為濕疹人士容易感染金黃葡萄球菌，使病情反覆且難康復。

節亮-CY手持床上紫外線UVC除蟎儀 除蟎吸塵器 (CY003) $408

手持床上紫外線UVC除蟎儀 除蟎吸塵器以下沈式設計緊密貼合床褥表面，氣密性更佳，同時20CM敞開式吸口，能防止床單卷入，保證更佳吸入效果。專業級除蟎4步協同作戰（拍打-清掃-吸除-殺菌）到達床的最深處，輔助深層除蟎。吸塵器設有高頻率拍打功能，12800次/分鐘，強力雙頭拍打，震出深層蟎蟲，加上16KPa大吸力，可瞬間吸除高頻拍打出來的蟎蟲及其他過敏原。



德爾瑪UV熱力除蟎機 CM800H $399

UV熱力除蟎機以50℃熱風除蟎，熱量可滲透床墊被子，並設有8000次/分鐘高頻拍打，震出深層床墊蟎蟲，以雙重過濾被補塵蟎排出清新氣息，紫外線壓感防護拿起自動關閉不洩露，不怕傷害人體。



Turbo Italy UV除塵蟎機 (白色) TBC-617W $398

UV除塵蟎機以UV紫外線除蟎消毒殺菌有效並同時吸除灰塵，滾刷式設計，每分鐘能拍打3000次，拔插式塵盒能輕易取出過濾網清潔，加上進風口設HEPA過濾網，亦不破損床單或紡織業品。



洗澡

曾有中醫指出可以嘗試以金銀花加進清水熬煮並使用煮好的水來洗澡，因為金銀花是一種可用作清熱解毒，疏風清熱的一種常見藥材。不過患有蠶豆症的人卻避免接觸。而平日洗澡時候時間不宜太長，水溫應維持在37至40度左右，亦切記避免使用含防腐劑，香料等刺激性化學物的沐浴露。如果濕疹已轉為慢性使皮膚變厚失去水份而乾燥時，可以在洗澡後塗抹無香料及刺激成份的潤膚劑。

Ozen生活館 TasNature濕疹護理肥皂套裝 $390

由澳洲專業工匠肥皂製造商使用傳統的法國三次研磨工藝生產。採用法國三次研磨技術,芬芳持久,不乾燥,具有額外的奶油泡沫。套裝含駱駝奶洋甘菊皂、尤加利桉樹薄荷皂 以及革木蜂蜜 & 維他命 E皂各兩件，100%純天然無刺激性成份可以消毒丶殺菌丶改善濕疹丶消除粉刺丶平衡油脂分泌丶改善皮膚炎症丶牛皮癬、異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、敏感性肌膚和皮膚乾燥者都十分適用。



Ozen生活館 TasNature 敏感肌肥皂套裝 $390

套裝含駱駝奶洋甘菊以及革木蜂蜜 & 維他命 E 各 3件，產品成份安全可靠，不含任何人工色素及不含防腐劑，並獲澳洲ACO有機成份認証，由澳洲專業工匠肥皂製造商使用傳統的法國三次研磨工藝生產。溫和不刺激，敏感性肌膚也可放心使用，任何年齡人士都適用(包括嬰幼兒、孕婦)。成份天然無刺激性丶舒援皮膚敏感丶改善皮膚彈性、修護皮膚肌質丶敏感性肌膚和皮膚乾燥者都十分適用。



皮膚護理

由於濕疹會讓人非常搔癢，不過切忌不要抓癢，因為一旦抓破皮膚就會在患處情況更嚴重，而只會令患處更癢而已。如果癢得受不了的時候，試着冰敷抑短暫地泡一下冷水，並在醫生的護理指示下使用不含刺激性的潤膚液，但留意一些開放性傷口未必可以直接塗上潤膚霜，最好是在搔癢的傷口附近先塗一層。

不含類固醇止癢小法寶

在濕疹後期會因角質層增厚而使肌膚表層乾燥而脫屑痕癢，彩豐行以及由新加坡國家皮膚中心研發的Suu Balm 均推出了針對濕疹痕癢的產品，而且成份天然，無類固醇、無防腐劑、以及無香精，不會刺激肌膚之餘亦能幫助止癢，紓緩濕疹帶來的痛苦。

Suu Balm 速效舒敏修護套裝 $99

終極2步SUU BALM 速效舒敏修護套裝，快速輕鬆地實現濕疹緩解！

步驟1—Suu Balm™️ 速效舒敏沐浴露進行清潔

速效舒敏沐浴露配方溫和，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚有效地清潔而不會使皮膚乾燥。

步驟2—Suu Balm™️ 速效舒敏保濕乳進行保濕護理

保濕乳由一個由天然成份製成的溫和配方，適合皮膚非常敏感的人士。這些修護套裝為每個使用者提供了易於管理和護理易生濕疹的皮膚的簡便方法。 這些套裝僅需兩步，即可將沐浴露清潔與速效舒敏保濕乳結合在一起，雙重紓緩和保濕。



Suu Balm 速效舒敏頭皮保濕噴霧 100ml [包郵] $249

．專為乾燥、發癢、敏感和濕疹頭皮而開發的的止癢、去頭皮和乾燥頭皮噴霧，由新加坡國家皮膚中心研發，其中含天然薄荷醇 (Menthol) 成份可迅速止癢（5分鐘內），蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)、亞麻油酸 & 次亞麻油酸 (Linoleic & Linolenic Acid)，顯著修復及滋潤頭皮。蘊含羥吡酮 (Piroctone Olamine)，減少頭皮屑產生，不含類固醇、防腐劑、香料。



Suu Balm 速效舒敏保濕潔面乳 100ml $119

．以溫和配方製成，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚，徹底清潔、滋潤和滋養皮膚，蘊含乳木果油 (Shea Butter) 保濕成份，低敏配方不含香料、類固醇、以及防腐劑，不刺激皮膚。



彩豐行 有機濕疹膏60g $151

成份有機乳木果、有機摩洛哥純堅果油、母菊花油、茶樹油、天竺葵香薰油、有機蜂蠟等等，100%天然配方有機濕疹膏，無類固醇、無防腐劑、無香精，高達99.1%有機成份，可有效抑殺引起濕疹、奶疹、皮炎、熱痱等多種病菌，緩解肌膚紅腫、痕癢等不適症狀，促進損傷肌膚修復癒合，提高肌膚抵抗力，在肌膚表面形成保護膜，阻隔外界病菌、毒素等有害物質進入，同時具有滋潤、營養、殺菌、止癢等功能，讓肌膚保持健康狀態。嬰兒、小童及成人均可放心使用。



彩豐行 有機濕疹膏13g $37.9



同場加映：【破而後立】產後坐月必不可少 一文拆解坐月常見煩惱

同場加映：2023 BB展｜新手爸媽必入七大初生嬰兒用品清單【附01網購獨家優惠】

相關文章：準媽媽懷孕初期妊娠劇吐 卧床休息結果全屋一團糟 附孕吐處理貼士孕吐處理貼士（按圖↓↓↓）