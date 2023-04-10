紅石榴營養｜去斑抗氧化助抗癌3功效　紅石榴汁留意糖分2類人慎食

近期捲起了一陣石榴汁風潮，許多女性皆紛紛下訂韓國的石榴汁，希望喝了之後就能美白、抗老、去斑。紅石榴製作成密封包裝的石榴汁，不僅方便飲用也容易保存，但製作成石榴汁之後，石榴的營養是否會流失？其具備哪些功效？

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



《Hello醫師》將透過這篇文章，帶你瞭解紅石榴的營養、功效、挑選及保存方式，以及選購密封包裝的石榴汁應該注意的事項。

紅石榴的營養成分

紅石榴的熱量不高，每100克僅60卡，並且含有很低的脂肪及蛋白質，對身體相當沒有負擔。除此之外，紅石榴另含有蘋果酸、檸檬酸、維他命群（C、K、E、B2、葉酸、泛酸）、不僅含鉀量豐富，還含多元植物營養素（花青素、鞣花酸、多酚），極具營養價值。

紅石榴的3大功效（按圖看清👇👇👇）

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1. 提升肌膚抗老能力

紅石榴含有豐富的維他命C及其他維他命群，具備優秀抗氧化的能力，而紅石榴本身所含的石榴多酚（包含鞣花單寧酸、鞣花酸及黃酮類物質）也擁有高度抗氧化功效。

由於現代生活充滿著污染、加工食品及壓力，這些要素都會造成人體的自由基增加，加快人體衰老速度，因此攝取能對抗自由基、抗氧化能力的營養成分就變得非常重要。多吃紅石榴可加強肌膚的抗氧化能力，強化肌膚對紫外線的抵抗力，有效延緩身體老化速度。

2. 消炎、強化自體免疫力

抗氧化能力同樣可提升身體的免疫力。當人體自由基濃度增加，體內蛋白質、脂質、DNA等細胞皆可能受到自由基侵害，而引起自體免疫疾病，例如過敏、大腦發炎、情緒不佳、抑鬱、睡眠不足等，同時身體長期處於慢性發炎的狀況，也會增加心血管疾病的風險。

食用紅石榴有助降低身體的發炎機率、提高免疫力、降低慢性病的風險，同時改善情緒及整體的生活品質。

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3. 預防心血管疾病及癌症

依據美國營養學期刊的研究報告，連續飲用2週石榴汁可提高身體內部的抗氧化酵素（Paraoxonase，PON）活性達20%，降低體內低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）被氧化，進而達到預防心臟血管硬化效果。

此外，紅石榴所含有的鞣花單寧酸可有效抑制類大腸癌細胞株，對於乳癌、肺癌、攝護腺（前列腺）癌及白血病亦有相同功效。

新鮮紅石榴的挑選及保存方法

在挑選石榴時，要選表皮顏色愈明亮、愈鮮豔為佳，並注意表皮是否乾癟、有無裂痕及碰傷，避免挑選花冠處有霜白粉狀物、已經變質的石榴。

石榴的果實愈大，果肉的比例愈高，而重量愈重則代表果汁的含量愈多。新鮮石榴摸起來應該皮薄且富有彈性，果底的花冠軟硬適中。

石榴買回之後即可直接食用，不用放熟。最合適的保存溫度為攝氏0~5度之間。沒有瑕疵外傷、狀況良好的石榴最長可冷藏保存至1個月。

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市售石榴汁的選購及飲用注意事項

近期在台灣女性族群之中相當風行飲用來自韓國的濃縮石榴汁。這類石榴汁便宜、方便又好保存，是補充石榴的營養成分好方法。但建議民眾在選購時應注意商品是否經過合格檢驗機構認證（因各國法規不同，最好以當地衛福部食藥署為主），並且注意商品是否清楚列出所含成分、成分之中是否有對人體有害的物質。

最近台灣食藥署即檢驗出某一韓國廠牌的石榴汁含有甜味劑「糖精」，依據台灣法規此一成分僅限用於特殊營養品，而非如石榴汁這類一般食品。

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喝石榴汁留意糖分 服血壓藥者應先諮詢醫師

此外，石榴屬於水果類，本身即含有果糖，如選購非新鮮現打的石榴汁，應注意商品內含糖分，避免攝取太多的糖，尤其糖尿病患者須多加注意。另外，服用降血壓藥或他汀（Statin）類降血脂藥的病患，在食用紅石榴前應先諮詢醫師，以免影響藥效。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：喝石榴汁抗老、防癌，預防血管硬化！紅石榴的3大神奇功效】

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