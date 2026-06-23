西瓜禁忌｜70歲男吃西瓜致腎衰竭肺水腫　醫生拆解真相+西瓜7禁忌

西瓜禁忌｜腎衰竭｜夏日炎炎，吃一口冰涼多汁的西瓜既消暑又解渴。但可有想到竟然會致腎衰竭？早前，台灣1名70歲的伯伯就因吃西瓜解渴，導致肺水腫、腎衰竭。西瓜本身就比較寒涼，不宜吃多，易傷腸胃。此外，吃西瓜還有7大禁忌，買回來的西瓜一定要洗？



台灣1名70歲的伯伯就因吃西瓜解渴，導致肺水腫、腎衰竭。（Unsplash / @floh_keitgen）

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西瓜禁忌｜70歲腎病患者吃西瓜 腎衰竭、肺水腫

台灣腎臟科林軒任醫生在Facebook發文表示，該名阿伯吃完半個西瓜後，就出現喘到無法躺平，雙腳腫到發亮，一壓還會嚴重凹陷。就醫檢查後發現，血氧濃度只剩下88%，胸部X光呈現大片白霧（即肺水腫），腎功能也急速惡化。

為何一塊普通的西瓜竟然會差點致命？林醫生解釋，阿伯原本是慢性腎臟病第5期的患者，平日需限水在1500毫升以內。然而，西瓜含水量高達92%，吃四分之一就等同飲了逾1公升的水，對於需要嚴格控水的腎臟病患者而言，這些水分排不出去、堆積在肺部，就會引發肺水腫，讓人喘不過氣、咳出粉紅色泡沫痰。此外，每100克西瓜，約有112毫克的鉀，累積下來容易導致高血鉀症，出現手腳發麻、肌肉無力等，嚴重更會引發心臟驟停（一般超過7.5mEq/L），極其危險。

醫生拆解關鍵真相，吃西瓜有7個禁忌（AI生成圖片）

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西瓜7大禁忌

對此，林醫生建議腎臟病患者，每次只吃1小片（約手掌大小，即100到150克）解解饞便好，亦不能將西瓜打成果汁飲和灑鹽吃，都有致命危險。除此之外，西瓜雖然消暑，營養價值高，有抗氧化、護心血管、降血壓等功效，但吃西瓜是有禁忌的。

1. 不可過量食用

西瓜較寒涼，屬生冷之品，吃太多會傷害脾胃、沖淡胃液，導致腹脹、腹瀉、消化不良及咽喉炎。一般吃200至300克便可（約四分之一個）。

2. 感冒初期不宜

感冒時，吃西瓜極易加重病情。因為，當出現畏寒、流清鼻涕、咳嗽時，屬於風寒感冒，若這時吃了寒涼的西瓜，會加重病情。

3. 忌吃切開過久的西瓜

若放得過久，再加上切西瓜的刀具無消毒，西瓜容易變質、滋生細菌。吃後易交叉感染，引發噁心、嘔吐、腹痛以及腹瀉等。所以，必須選擇新鮮成熟的西瓜。

4. 口腔潰瘍時不要吃

中醫認為，口腔潰瘍多為陰虛內熱，而西瓜有利尿作用會加速排出體內正常水分，加重陰虛與潰瘍症狀。

中醫認為，口腔潰瘍多為陰虛內熱，而吃西瓜會加重陰虛與潰瘍症狀。（magnific）

5. 不宜在飯前或飯後吃

人體消化食物主要依靠胃酸，西瓜含水量較高會沖淡消化液，加重腸道負擔，引起消化不良。

6. 少吃冰西瓜

冰西瓜對胃刺激大，易損傷胃，引發胃痛、胃脹，特別是有蛀牙、腸胃不好的人。另外，最好將西瓜放在雪櫃最下層，這裏的溫度大約是8至10℃，最適宜凍西瓜，口味亦最好。

最好將西瓜放在雪櫃最下層，這裏的溫度大約是8至10℃，最適宜凍西瓜，口味亦最好。(pexels）

7. 必須洗淨

西瓜皮與菜刀必須清洗乾淨再切，且切勿食用被蚊蠅叮咬過的瓜肉，防止病從口入。

台灣腎臟科林軒任醫生。

林軒任醫生，現任中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫生。其醫療專長涵蓋高血壓、糖尿病、呼吸道感染與腸胃道症狀等一般內科疾病，並專精於慢性腎臟病、末期腎病及尿毒症透析治療。



參考資料：中國農村網