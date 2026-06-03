西瓜功效｜茄紅素高番茄2倍！增70%精子護心降血壓5好處+日吃多少

西瓜功效｜茄紅素的抗氧化能力極強，是維他命E的100倍，能提升免疫力，有助預防前列腺癌、乳癌和子宮頸癌。許多人以為番茄的茄紅素最多，但專家指出，西瓜的茄紅素含量比番茄要高2倍，更有消暑、改善性生活等功效。



西瓜富含茄紅素，可增男性精子數量達70%。（unsplash）

西瓜功效｜富含茄紅素 可增精子數量達70%

茄紅素是一種天然的類胡蘿蔔素，是讓番茄、西瓜等蔬果呈現紅色的天然色素。其抗氧化能力是β-胡蘿蔔素的2倍、維他命E的100倍、穀胱甘肽的125倍。發表於《營養與代謝期刊》的研究表示，茄紅素有抗發炎、助減肥、護心血管、延緩皮膚老化、護眼等好處。此外，台灣食安專家韋恩在Facebook引述的研究表示，每日補充30毫克左右的茄紅素（以1片西瓜約150克計算，約3片西瓜），持續12周即可改善排尿障礙逾3成，也可增加男性精子數量達70%。

每100克西瓜（紅肉）含有4.53毫克的茄紅素，高於生番茄（2.57毫克）和熟番茄（3.04毫克）。（pexels）

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西瓜功效｜西瓜茄紅素含量比番茄木瓜要多

韋恩還指出，每100克西瓜（紅肉）含有4.53毫克的茄紅素，高於生番茄（2.57毫克）和熟番茄（3.04毫克）。另外，研究還指出，在所測試的天然水果中，西瓜的茄紅素含量比紅心芭樂和木瓜還要多。

6種水果茄紅素含量排名（以100克計算）

1. 西瓜：2.30–7.20毫克

2. 紅心芭樂：5.23–5.5毫克

3. 杏子：0.11–5.3毫克

4. 木瓜：0.11–5.3毫克

5. 新鮮番茄：0.72–4.2毫克

6. 紅葡萄柚：0.35–3.36毫克



西瓜有護心、改善性生活、護膚等5個功效。（資料圖片）

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西瓜功效｜護心改善性生活5好處

步入夏季，天氣愈來愈熱，正是西瓜的當造期，吃西瓜不僅能消暑解渴，更可護心、改善性生活。

1. 改善性生活

西瓜富含「瓜胺酸」。韋恩引述的研究表示，每天吃5份紅西瓜，即改善輕微的男性勃起功能障礙，還可以讓每個月的性生活頻率增加68%。而主要在瓜皮和瓜肉之間的白色部分，其瓜胺酸含量遠高於紅色的瓜肉。

2. 護心臟降血壓

西瓜的茄紅素含量極高，能減少壞膽固醇（LDL），防止血管硬化。此外，瓜氨酸能在體內轉化為精胺酸，促進一氧化氮生成，令血管舒張，有助降低血壓，進而減輕心臟負擔。

3. 防黃斑部病變

西瓜富含的β-胡蘿蔔素、維他命C與茄紅素是超強的抗氧化鐵三角，能抗氧化、抗發炎，有助保護眼睛，預防白內障與老年性黃斑部病變。西瓜營養｜補水護眼緩解肌肉痠痛6大益處 最好放在室溫下保存？

4. 助消化防便秘

西瓜含水量高達約92%，並含有豐富的膳食纖維。充足的水分能有效滋潤腸道，軟化糞便，預防便秘。膳食纖維則能促進腸胃蠕動，加速排出體內廢物。

5. 護膚減曬傷風險

西瓜富含維他命A、維他命C有助於修復皮膚細胞，促進膠原蛋白合成。此外，有研究指出，茄紅素能降低曬傷風險40%。