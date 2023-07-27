減肥｜椰菜花飯卡路里=白飯1/16　50歲婦2個半月減7.1公斤點食好?

椰菜花是人們耳熟能詳的蔬菜。依顏色區分，有綠椰菜花（西蘭花）、白椰菜花兩種類型，近來更有不少人實行「低醣飲食」，「椰菜花飯」不僅能瘦身，還可防癌、預防高血壓及糖尿病，而今，已經在全世界都掀起話題。



因為看起來就和白飯一樣。 日本有幾位50歲大媽，靠著此方法在身體降慢代謝的年紀，兩個月也成功瘦下7公斤。

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日本兩位50歲婦人，實行椰菜花瘦身料理，依照減肥成功的歷程分享「減醣效果最為明顯的一餐就是晚餐」，怎樣都少不了白飯的人，可以利用椰菜花飯來減少白飯的攝取量，以相同的量來取代白飯。把白飯、椰菜花飯混在一起吃也很美味。因為乍看之下就和整碗白飯沒兩樣，所以也可以降低飯量減少、慾求不滿而產生的壓力。

一碗椰菜花飯含醣量=白飯1/16

椰菜花飯既有飽足感又低熱量，一碗椰菜花飯含醣量是白飯的1/16，卡路里也是白飯的1/16，以椰菜花飯當主食代替白米飯，看起來像白飯，但醣類和卡路里的攝取量都下降了。

減肥達人分享，用椰菜花飯來取代晚餐的白飯，一餐的量以80公克為標準，椰菜花飯的料理可以先多做一些放入雪櫃裡保存2到3天。它不像白飯一樣會變硬，也不會出水。節食中的煩惱之一就是肚子有點餓的時候不知該吃什麼。好不容易努力節食，卻吃了醣類含量豐富的糕餅而前功盡棄。這種時候建議可以善加利用做好存放在雪櫃裡的椰菜花飯料理。「因為低醣，所以消夜吃也不易發胖。」

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靠這個方法，日本挑戰者蓬田洋美（164公分，50歲）兩個半月減掉7.1 公斤，她分享，將椰菜花飯佐以燒肉的蔬菜沙律。加了瘦肉、魚肉、豆腐等蛋白質的沙拉，吃起來更有口感。只在晚餐的時候改吃椰菜花飯，控制醣類的攝取。一旦了解了自己身體的步調，體重就會自然而然地減下來了。

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