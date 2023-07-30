降血脂｜三酸甘油脂過多易致心血管病　3飲食易致高血脂 飯都中招

別再怪海鮮！通常血脂過高，一般人下意識會覺得是時常吃油炸食物或海鮮造成的。



營養師警告，除了過量的油脂、酒精之外，每天一杯台式飲品或把水果當成正餐等，都會攝取過多的糖分，而在體內轉變成三酸甘油脂，增加心血管疾病的風險。

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台灣營養師劉怡里在Facebook分享，健康檢查中血脂包含4個數值，分別是壞的膽固醇、好的膽固醇、三酸甘油脂以及總膽固醇，其中三酸甘油脂最容易受到飲食影響，只要調整飲食習慣，就很容易有機會降下來；而控制體重對壞的膽固醇也有幫助。

劉怡里分享3個飲食中造成三酸甘油脂增加的原因。

1. 過量的油脂：紅肉（牛、豬、羊）、美式飲食、包餡食材（餡餅、包子、鹹甜麵包）、油炸類。

2. 過量的糖分：甜點、含糖飲料、純果汁、精緻澱粉（白飯、白麵包、白麵條）。

3. 過多的酒精：每天飲酒、同樣毫升下烈酒更容易造血脂過高。



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其實海鮮中飽和脂肪酸含量不高，只要不是天天大量吃，不會是影響血脂的主要原因，劉怡里呼籲「不要再怪海鮮了」，畢竟不可能每天都有機會吃海鮮大餐，但是精緻糖分常常每天攝取過量，這才是血脂過高的兇手。

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