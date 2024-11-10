脂肪肝改善｜3個月瘦5公斤甩掉脂肪肝！全靠改變早餐番薯要這樣吃

30多歲女長期有輕度脂肪肝持續追蹤，最近脂肪肝突然消失，台灣基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘問她：「是不是瘦了？」結果發現她近3個月才減掉5公斤，竟然讓困擾她多年的脂肪肝無藥而癒。而她的瘦身方法很簡單，只是改掉早餐的食物，沒有運動也輕鬆做到！



錢政弘說，這位台灣30多歲的女性病患最近回診，過去她長期受到輕度脂肪肝困擾，但這次檢查竟然完全沒有了，脂肪肝消失得無影無蹤。原來，她近3個月透過改變早餐飲食內容，還沒有加上運動，體重就從76公斤降到71公斤，只減了5公斤，意外地脂肪肝也不見了。

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番薯+香蕉+水煮蛋輕鬆瘦

錢政弘表示，這名女病患透露，她的瘦身秘訣就是改變早餐的食物選擇，「早上改吃1至2根番薯，約100至200克，外加1根香蕉，有時還會再搭配兩顆水煮蛋，配上一杯咖啡。」至於過去常吃的麵包，現在則是完全不碰。晚餐方面，她也盡量不攝取澱粉類食物，就這樣成功瘦了下來。

冰鎮番薯含抗性澱粉

錢政弘進一步說明，該位女士透露她吃的番薯是前一天蒸好，放在雪櫃冰過後，隔天再食用。而經過冰鎮的番薯，其中的澱粉結構會產生改變，形成「抗性澱粉」。這種抗性澱粉較不易被人體消化吸收，可以避免造成血糖上升。

香蕉熟度愈高，抗性澱粉會逐漸轉換成葡萄糖和果糖，容易讓血糖上升。（Ian Talmacs/Unsplash）

選擇青皮、初熟香蕉助減重

至於香蕉的選擇，錢政弘建議挑選剛剛成熟、帶點綠皮或淡黃皮，且表皮還沒有出現黑點的香蕉，因為此時的抗性澱粉含量較高，較適合減重。反之，香蕉熟度愈高，抗性澱粉會逐漸轉換成葡萄糖和果糖，容易讓血糖上升，雖然這個階段的香蕉所含的抗癌營養素較高，但是對減重較無幫助。

3大傷肝行為（按圖👇👇👇）

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水煮蛋提供完全蛋白質及營養 低熱量無負擔

錢政弘也提到，水煮蛋是很好的蛋白質來源，適合在早餐食用。他特別說明，所謂的水煮蛋，其實是用電鍋蒸的，製作快速方便，而且不需要油脂或調味，吃起來沒有負擔又營養。

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