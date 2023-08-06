燥熱飲食｜夏天吃辣愈吃愈想食？小心胃熱上火牙齦腫口臭體質忌吃

天氣炎熱容易沒食慾，不少人會利用含大蒜、辣椒的醬料，吃起來超開胃；但體質燥熱的人最好小心吃，以免愈吃愈「上火」，中醫稱此情況為「胃熱」，會出現口渴、口臭、牙齦腫痛、大便秘結等症狀，建議夏天別吃太辣。



台灣中醫師余雅雯在Facebook分享，一名想減重的患者，來看診的時候說他平時因為想要減重，所以都吃大量的青菜，但因為水煮青菜口味清淡，所以他就加了一些蔥薑蒜等辛香料一起吃，結果夏天這樣吃下來，雖然有變瘦，但是卻開始出現牙齦浮腫、口臭等狀況。

吃辣健康風險4大真相（按圖看清👇👇👇）

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而且因為吃了許多辛香料，造成他的口味改變，不只口味變重，再加上天氣燥熱的關係，也變得非常想喝冷飲，尤其像配一些啤酒之類，結果導致出現了上火的狀況，以中醫來講就是「胃熱」；後來開一些可以消胃熱的中藥材讓他服用，也調整辛香料的食用量，上火的狀況才有改善。

余雅雯說明，胃熱即是胃火，中醫分為熱郁胃中、火邪上炎和火熱下迫等。多由邪熱犯胃；或因嗜酒、嗜食辛辣、過食膏粱厚味，助火生熱；或因氣滯、血瘀、痰，濕、食積等鬱結化熱、化火，均能導致胃熱（胃火）；肝膽之火，橫逆犯胃，亦可引起胃熱（胃火）。

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余雅雯指出，胃熱會出現口渴、口苦、口臭、口乾、口腔糜爛、牙齦腫痛、咽乾、小便短赤、大便秘結等症狀。胃熱病人平常喜歡吃冰冷的食品，不喜歡吃熱的食品，常常在大量飲食冰冷食品後有舒適感；胃熱疼痛時，多伴有胃內糙雜感。部分胃熱患者會感到胃脹、沒食慾，而某些胃熱患者則由於胃部過度活躍、蠕動加快，表現為胃口大開，不斷進食。

她提醒，燥熱體質吃辣或重口味要注意，長期吃辛辣刺激食物，易造成「胃熱」體質，中醫理論中「胃熱則消穀」，當辛辣食物吃得愈多，胃火也就愈旺，食慾就愈亢進，想吃更多東西，以為會瘦，結果更加開胃，形成惡性循環！

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