減肥｜吃飯糰減重冷或熱好？營養師解構分別　加熱吃易致血糖飆升

近日網路上最常討論的是，便利店飯糰要吃熱的，還是冷的，才有助於減重？起因是有網友在便利店準備要把飯糰加熱時，卻遭同事阻止「這樣吃會比較胖」，讓他相當震驚，有不少人認為，這是冷的澱粉（抗性澱粉）熱量較低的關係。



台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，冷的飯糰會增加抗性澱粉的含量，吃的時候可以減少熱量的攝取，冷的番薯也有相同的作用。但不論是冷飯糰、冷番薯，總澱粉含量中，僅有約5%會演變成抗性澱粉，此含量十分微薄，可說是「少的有限」，「微乎其微」，對減重更是「效果有限」。但如果對減少熱量1卡、2卡，十分斤斤計較的人，還是有些幫助。

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一般來說，米飯等碳水化合物的熱量為4卡，推估抗性澱粉為類膳食纖維的概念，在消化過程中，還是會產生熱量，只是熱量折半，僅為2卡。不過，許惠玉說，其實只要「多吃一點其他含有熱量的食物」，而從吃冷飯糰所少吃的熱量，一下子都補回來了。

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至於，把飯糰加熱後，熱量是否就會上升，吃的時候就會增加肥胖機會？許惠玉說，飯糰加熱與熱量增加的關係並不密切，反而是飯糰加熱後，飯粒會糊化，食用後血糖容易上升，而出現頭暈、想睡覺等症狀，必須特別注意。

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