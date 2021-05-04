西瓜營養｜補水護眼緩解肌肉痠痛6大益處　最好放在室溫下保存？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-04 15:02

西瓜幾乎是每個人夏季必吃的水果，而且在炎熱的夏天，更是個消暑、解渴、補水的好選擇，而且它除了擁有大量的水分之外，還含有豐富的營養，可以為人體帶來不少好處。

▼吃西瓜6大健康益處（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 緩解肌肉痠痛

西瓜含有一種特殊的胺基酸，叫做「瓜胺酸（Citrulline）」，它可以減少乳酸堆積，達到緩解部分肌肉痠痛的作用。

2. 補充身體水分

西瓜水份含量高，約有92％都是水，且含脂肪量少。攝取高水分含量的水果，可幫助身體補充水分，並且增加飽足感。

3. 改善心臟健康

西瓜含有許多有益心臟健康的成分，包括茄紅素、瓜氨酸、維他命A、維他命B6、維他命C、鎂和鉀。瓜氨酸可能會增加體內一氧化氮含量，一氧化氮可以使血管擴張，幫助降低血壓。而根據研究表示茄紅素，可能有助於降低膽固醇，並降低壞膽固醇的氧化。

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4. 防黃斑部病變

茄紅素具有抗氧化、抗發炎的特性，有助於保持眼睛的健康，並可以預防與年齡相關的眼睛疾病：黃斑部病變。說到茄紅素，許多人第一個聯想到的是番茄，但其實西瓜也含有不少的茄紅素，而且西瓜放在室溫下保存，茄紅素保留也最多。

5. 維持皮膚健康

西瓜中含有的兩種維他命：維他命A、維他命C，對皮膚及頭髮的健康很重要。因為維他命A有助於修復皮膚細胞，如果缺乏的話皮膚就會乾燥、脫屑。而維他命C則可以幫助身體製造膠原蛋白，讓皮膚更白皙、有彈性，頭髮更健康強韌。

6. 改善消化

西瓜含有大量水份和部分的膳食纖維，水與膳食纖維對於消化都很重要。水可以幫助潤滑腸胃、促進蠕動；膳食纖維能增加腸道及胃內的食物體積，促進腸胃蠕動，增加糞便量並加速身體廢物的排除。

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