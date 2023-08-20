增免疫力｜泳池暗藏腹瀉危機！醫生2招減感染奇異果助腸道修復

炎炎夏日，不少人喜歡戲水消暑，當心水裡藏著各種肉眼看不見的細菌與病毒！



如果游泳池或水上樂園消毒不夠徹底，髒水吃下肚有可能感染病菌，引起上吐下瀉腸胃炎症狀。台灣家醫科醫師許書華提醒，維持腸道健康，應多食用富含維他命C及膳食纖維的天然蔬果，保持腸道好菌環境、提升腸道免疫力，就能增強病菌入侵身體的防護力。

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夏天玩水清涼暢快，頓時暑氣全消。不過，根據台灣各縣市衛生局歷年抽查泳池與水上樂園發現，水質污染、大腸桿菌超標、總生菌數過高等情形很常見。

台灣許書華醫師表示，民眾下水前如果沒有徹底沖洗身體，可能會將身上的汗水、表皮細胞微生物，以及未擦拭乾淨的尿液與糞便帶入泳池，一不注意恐將病菌或遭污染過的髒水吃下肚，導致腸胃不適、發燒與腹瀉嘔吐等腸胃炎風險大增。

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避免病菌入侵 飲食運動提升自我防護力

為避免腸胃不適症狀，提升免疫力與保持腸道好菌環境，可大幅降低病菌入侵腸道、引起上吐下瀉的機率。台灣許書華醫師指出，提升免疫力的最好方法就是掌握「充足睡眠、均衡飲食、規律運動、良好生活作息」等原則。例如每天睡足6至8小時，有助修復受損細胞；規律運動可強化心肺功能，尤其定期進行有氧運動，可增強免疫系統，遠離感冒並降低感染病菌。

另外，民眾也應多食用新鮮蔬果以維持均衡飲食，平時謹守「三少一多」原則，也就是「少油、油鹽、少甜、多纖維」。日常生活中可多攝取番石榴、奇異果、木瓜、士多啤梨、椰菜花，或橙等柑橘類水果。以奇異果為例，因為富含維他命C能提高免疫力、降低感染機率，且升糖指數低，食用後能讓血糖變化維持穩定，豐富的營養素能也防衰老，促進身體組織與皮膚再生。

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台灣許書華醫師表示，維他命C能保持上皮細胞黏膜屏障的完整性，並清除免疫反應時生成的大量自由基，因此，適當攝取奇異果，有助健全免疫系統功能，增強自我防禦病菌及微生物的能力。

腸道保健輕鬆做 醫推「綠奇異果」幫助修護

台灣許書華醫師強調，特別是富含充足膳食纖維的綠色奇異果，其膳食纖維含量高，不僅能讓糞便柔軟，又能增加糞便體積，並刺激腸道蠕動，明顯縮短糞便通過腸道時間。奇異酵素同時還能幫助調節大腸微生物菌叢與蛋白質消化，修復受損的腸胃道黏膜，有助排便順暢、維持腸道健康環境。

值得注意的是，夏日戲水如果不小心喝到髒水，引起腸道發炎、腹瀉嘔吐等不適症狀，應避免食用「高FODMAP食物」。台灣許書華醫師解釋，所謂「FODMAP」是指一群在腸道發酵的短鏈碳水化合物，這群特定的碳水化合物在小腸道無法被消化或吸收，因此滯留在腸道中會發酵產氣，或造成過多水分移動到腸道中，導致脹氣、腹痛、腹瀉、痙孿等症狀。

當腸道脹氣、腹痛腹瀉等不適症狀發生時，台灣許書華醫師建議民眾應選擇食用「低FODMAP食物」，如綠奇異果、士多啤梨、哈密瓜、提子等，有助腸道修復、緩解不舒服情形。外國研究也證實，餐前吃綠奇異果能幫助腸道蠕動；餐後吃綠奇異果則能有效控制血糖值，民眾可將綠奇異果加到早餐的乳酪或多士中，或將下午茶點心改為攝取綠奇異果，輕輕鬆鬆達成腸道保健。

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台灣許書華醫師最後提醒，夏日到泳池或水上樂園遊玩，民眾須謹記入池前一定要先淋浴，如有感冒務必遠離泳池，並避免誤吞池水。平時也須做好腸道保健工作，提升腸道免疫力，就能遠離腹瀉不適的腸胃鬧警報危機。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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