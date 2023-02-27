水果去皮｜3大水果連皮吃最有益！這種沒削皮恐腹瀉吃下寄生蟲

現代人經常外食，而為了美味不少外食也有營養不均衡的情形。因此，許多專家呼籲大家應該多吃蔬菜水果，讓自己攝取足夠的營養。不過，削皮、切水果真的很麻煩，對此台灣營養師蔡濰安就指出並不是所有食物都可以帶果皮直接吃。更指出兩種食物的果皮吃下肚恐造成腹瀉、吃到蟲卵的有害健康的情況。



台灣蔡濰安營養師在Facebook粉絲專頁「濰濰營養師認真生活」上指出，她盡量做到每天吃「2個拳頭大」的水果，藉以補充維他命、礦物質以外，還含有植化素、酵素。每日適當的攝取水果很重要，但果皮到底削比較好，還是不削比較營養？

果皮到底削比較好，還是不削比較營養？ 👇👇👇

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不削皮組

1. 蘋果

「一天一蘋果，醫生遠離我」這句台詞我想大家都倒背如流了，蘋果除了可以提升免疫、抗氧化以外，蘋果皮竟然更加營養。果膠是存在於蘋果果肉與果皮之間的水溶性膳食纖維，可以降低膽固醇、穩定血糖、改善便秘。

2. 水梨

水梨所含的水份高達80％以上，除了可以補充水分，清涼解渴，增加飽足感還含有豐富的維他命，另外水梨的果皮也是可以吃的喔！雖然吃起來有點粗糙的口感，但是可以增加膳食纖維的攝取，這樣不喜歡削皮的朋友們，是不是多一個不用削果皮的理由！

3. 奇異果

擁有毛毛外皮的奇異果，竟然也是屬於皮很營養的水果之一喔！在大家的印象中奇異果的維他命C豐富，其實奇異果的葉酸及維他命E也很豐富喔，連皮吃更好，建議可以用小刀子將毛稍微刮掉連皮一起吃，但如果對奇異果過敏的朋友，還是要多加注意。

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削皮組

1. 柿子

脆脆爽口的柿子含有β-胡蘿蔔素、維他命A、C、礦物質等，但是柿子皮也含有鞣酸，如果連皮一起吃可能引起腹痛、腹瀉，也可能會影響鐵質的吸收，因此，建議吃柿子要削皮。

2. 馬蹄（荸薺）

吃起來像水梨口感的馬蹄，不但可以做成鹹食也可以做成甜點，但是馬蹄的皮是比較容易有寄生蟲及蟲卵的，如果沒有把握洗得很乾淨，建議大家還是去皮食用！

*備註：馬蹄是全榖雜糧類

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：小心把寄生蟲、蟲卵吃下肚！營養師曝2果皮沒削，吃下肚恐腹瀉下場超慘】

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