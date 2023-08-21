龍鬚菜營養｜改善脂肪肝助防癌4大好處女性吃最啱？忌與2食物同吃

龍鬚菜的產季在每年4～10月，不但富含豐富的膳食纖維、維他命C等，還可改善脂肪肝、調節血糖、預防癌症等多重功效。



根據台灣《健康2.0》報導，台大營養教育與傳播講師洪泰雄指出，龍鬚菜的營養成分帶來多種健康益處，包括調節血糖、改善脂肪肝，且富含膳食纖維、。

龍鬚菜健康益處（按圖看清👇👇👇）

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1.調節血糖：龍鬚菜中含有一些纖維和植物化學成分，有助於緩解血糖上升，可能對控制血糖水平有幫助。然而，這並不代表它可以完全替代治療藥物，若您有糖尿病或其他健康問題，請在醫生的指導下進行飲食調整。

2.改善脂肪肝：富含維他命C、維他命E和抗氧化劑等成分，有助於保護肝臟細胞，可能對改善脂肪肝有益，如有相關疑慮，請先諮詢醫生意見。

4方法有效逆轉脂肪肝（按圖看清👇👇👇）

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3. 膳食纖維：根據台灣癌症基金會提到，龍鬚菜富含膳食纖維，每100克龍鬚菜含有2.3克膳食纖維。膳食纖維可促進腸道健康、預防便秘，同時降低致癌物質的產生，減少癌症風險。

4. 高鐵、高鋅：鐵和鋅是人體中重要的礦物質。鐵質在體內是製造紅血球的成分之一，當缺乏鐵質時，容易造成貧血。雖然動物性食物的鐵質吸收率較植物性好，但食用含鐵的植物性食物時可與少量的肉類一起食用，或搭配辛香料和酸類調味，可幫助提高鐵質的吸收率。而鋅具有促進成長與身體各器官的發育、改善免疫功能、抗氧化酵素的重要成分、調節基因表現、維持味覺功能與促進食慾等功能，對於想要補鐵的女性，龍鬚菜是便宜又優質的食物來源。

補鐵食物（按圖看清👇👇👇）

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洪泰雄提到，大多數人可以安全且盡情享受龍鬚菜的美味，不過，也有一些需要注意的情況：

1. 柑橘類食物：龍鬚菜含有草酸，而柑橘類水果也含有類似成分。同時食用可能增加草酸攝入量，對於胃較敏感的人可能導致刺激性作用，引起胃不適，洪泰雄建議避免同時攝取柑橘類水果和龍鬚菜，尤其是胃腸功能較敏感的人。

2.羊肉：一些人可能對羊肉過敏或消化不良。對於這些情況，食用龍鬚菜可能會加重消化問題。若有羊肉相關問題，最好避免同時食用。

洪泰雄提醒，龍鬚菜是一種健康的蔬菜，但並非萬能，在飲食中，多樣攝取各種蔬菜和食材是最佳選擇，確保獲得均衡營養。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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