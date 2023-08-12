脂肪肝｜吃蝦助減肝炎風險！醫生列4方法逆轉脂肪肝　飲酒最高危

你還在因為怕痛瘋不敢吃海鮮嗎？



對此，台灣葉秉威醫師表示，蝦子其實也是一個非常健康的食材，因含有牛黃素，不僅對身體有不小的健康幫助，還有助於逆轉脂肪肝，另外，也可以多吃一些B雜及十字花科食物補充營養素。

六類人可能會罹患脂肪肝（按圖👇👇👇）

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台灣肝膽腸胃科葉柄威醫師在節目《健康好生活》影片中分享，曾遇過一名60多歲男性患者，因本身比較肥胖，並且患有重度脂肪肝，肝炎指數非常高，因此會在每次患者回診追蹤時提醒他要減肥，但是該患者認為這樣的方法很慢又很累，平常又不能吃的開心，不料，就在有一天回診的時候，突然看見他肝指數好很多，一問之下才得知，因為之前聽別人說過吃牛磺酸好像可以改善肝指數，因此就買了一些牛磺酸的補給品，吃了兩三個月結果指數真的有降下來。

台灣葉柄威醫師表示，牛磺酸也許是可以改善肝炎的營養素，而根據一些研究也顯示，它甚至有機會逆轉脂肪肝，不過，想要逆轉脂肪肝，最好的方法還是乖乖減重最重要。

4方法有效逆轉脂肪肝（按圖看清👇👇👇）

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為此，台灣葉柄威醫師也整理了以下「4方法」有效逆轉脂肪肝：

1. 減重：

減重約7-10%的體重可以降低脂肪肝嚴重度，肝炎指數也可以改善。

2. 運動：

每星期應進行150分鐘的中等強度運動。

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3. 飲食：

控制總飲食量，細嚼慢嚥，並且減少精緻澱粉攝取、增加魚類減少肉類、減少醬料、適量攝取堅果。

4. 不飲酒過量：

過量飲酒會增加肝臟負擔，是生產脂肪肝的高風險因素。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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