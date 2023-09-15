失眠｜即食麵吃後難入睡！營養師列6食物影響睡眠　幾小時前勿吃?

現代人生活、工作壓力大，容易導致失眠、睡眠不足等困擾，營養師表示，台灣約400萬人有睡眠品質不好的問題，長期下來可能對身心靈健康造成影響，他整理6種會影響睡眠的食物。



台灣營養師王證瑋在Facebook分享，現代人常有失眠、睡眠不足等困擾，根據統計，台灣約400萬人有睡眠品質的問題，長期下來可能造成身心靈健康的影響；雖說幫助睡眠的營養素甚多，但也有需要在睡前避開食用的營養素，這些營養素可能導致您不好入睡，影響您的睡眠品質。

6種影響睡眠食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 咖啡因食物

咖啡因是一種使中樞神經興奮的物質，可維持清醒及精神旺盛，但咖啡因攝取過多時，容易產生「咖啡循環」，讓睡眠品質下降及精神不濟的狀況發生，另外，睡前六小時食用咖啡因產品，可能導致不易入睡。

2. 辛辣食物

辛辣食物可能造成胃酸倒流（又稱胃食道逆流）、消化不良等腸胃不適問題，且辛辣食物容易使體溫短暫時間上升，研究顯示，體溫升高與睡眠障礙有關。

3. 含糖食物

另有多項研究指出，睡前攝取精緻碳水化合物、精緻糖等食物，容易使體內賀爾蒙不穩定，間接影響睡眠品質及入睡困難。

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4. 高脂肪食物

脂肪屬消化較慢的食物，若睡前食用較多的高脂食物，可能造成消化不良、腸胃脹氣等不適問題，影響入睡。

5. 加工食品

根據研究指出，速食餐、即食麵、零食等含大量精緻澱粉、糖分及脂肪，皆是可能造成睡眠品質下降及入睡困難的因素，並且還會造成肥胖。

6. 酒精

雖說酒精能夠幫助入睡，但根據研究發現，血液中酒精濃度下降時會干擾夜間睡眠品質，並有中斷睡眠的機率，同時，縮短整體睡眠時間，因此，睡前飲酒不宜過量，適量淺飲即可。

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王證瑋提醒，為了能讓休息時可以好入睡且狀態不受影響，建議睡前2到6小時可以避開這些食物，來維持良好的睡眠品質。

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