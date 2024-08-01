素食好處｜純素飲食降31％腎病風險　遵守1原則防痛風提升腎功能

吃素對腎臟好。台灣研究發現，高尿酸血症患者採取純素飲食，能有效降低31％的腎病變風險。



純素飲食 降低高尿酸血症腎病變風險

台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林帶領研究團隊，分析高尿酸血症患者進行素食飲食後，對慢性腎臟病發生的直接及間接影響，結果發現，吃純素能有效降低31％的併發風險，此研究成果刊登於外國知名期刊《營養學》（Nutrients）。

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研究團隊針對2005～2016年在台北慈濟醫院接受健檢的高尿酸血症患者，進行研究，在3618名受試者中，分為225位純素食者、509位乳蛋素食者及2884位雜食者，顯示純素飲食的高尿酸血症患者，發生高尿酸血症腎病變風險最低。

郭克林說明，高尿酸血症發生腎臟病變的危險因子，有因攝取過多嘌呤造成的高尿酸水平、高身體質量指數BMI、抽煙習慣、糖尿病及高血壓，研究結果發現，純素飲食能夠降低前2項指標，進而降低31％慢性腎臟病的發生風險，「吃純素能降低尿酸濃度及降低體重，減少腎病變的發生」。

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痛風也能吃豆類

純素飲食怎麼吃？郭克林認為，以原型食物為原則，也就是蔬菜、豆類、全榖都可以吃，尤其豆類更是良好蛋白質的來源，並不會造成高尿酸血症患者痛風發作，「診間常會建議高尿酸血症患者吃素或蛋奶素，大約1～2個月就能發現腎功能有所提升」，建議維持長期吃素好習慣。

郭克林強調，高尿酸血症與腎病變有高度關聯性，日本研究發現，高尿酸(＞8.5㎎/dL)者較正常尿酸者，有超過8倍的腎衰竭發生風險，因尿酸結晶沉積在關節處而引致痛風，更可能導致腎臟損傷。

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不過，郭克林提醒，吃素最好避開素食再製品及油炸食物，像是炸豆皮、炸豆包，以及加工食品的素肉類，如素雞、素火腿、素香腸、素蝦仁、素腰花等。

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