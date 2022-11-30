桑椹營養｜最高鐵蔬果護肝抗老助防癌4益處！5種食法也能留住營養

桑椹可改善口乾、養肝明目、健髮防白髮、提神解勞、補血、補氣、助眠等作用，因此被譽為「21 世紀最佳保健水果」！



桑椹的營養價值

桑椹屬於桑科植物桑的果實，通常呈現紅色、藍紫色。桑椹所含的營養價值高，在所有蔬果排行中，它的鐵質含量是第1名、鈣則是第3名，也富含維他命C，磷及鉀等礦物質，又因維他命C有助鐵質的吸收，對於缺鐵性貧血者來說，是個最佳的選擇。另外，桑椹擁有大量的花青素、胡蘿蔔素等植物性化合物，被視為是一種抗氧化力極高的水果。綜合以上營養素，當桑椹進入腸道後可促進腸道蠕動及菌叢的平衡，因此有助提高人體免疫力，是個最佳天然防疫的聖品。

桑椹4大益處（按圖了解👇👇👇）

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桑椹可抗發炎、抗衰老、防癌

以營養保健的角度來看，桑椹對於人體可以達到預防疾病的作用，甚至可以抑制某些癌症的活性。從台灣中山醫學大學生化微生物免疫研究所的研究中顯示，桑椹可帶來下列四大益處：

1. 保護心血管

因為含有類黃酮、花青素、胡蘿蔔素等具有抗氧化、抗發炎的營養素，可抑制血管內皮的發炎反應，再加上花青素可降低血中膽固醇之濃度，有助降低罹患心血管疾病的風險。

2. 減少內臟脂肪

台灣中山醫學大學曾使用了桑椹萃取液進行抗肥胖作用的實驗。為期12週的實驗，他們發現桑椹有助降低因高脂飲食所引發的肥胖及內臟脂肪的作用。

3. 保護肝臟

因飲食習慣西化的關係，現代人常大吃大喝導致脂肪肝普及化的現象。研究指出，桑椹萃取液能減少脂肪酸的合成，不讓脂質堆積在肝臟，進而改善及預防脂肪肝的形成。而且桑椹內含的細胞色素（Cytochrome P450）是參與肝臟代謝藥物的輔助酶，對於肝臟代謝具有很大的幫助。

4. 抑制癌症的機轉

桑椹成分含有多酚，有助降低癌症的發生率。研究證實桑椹所含的花青基-3-芸香苷（cyanidin 3-rutinoside）及花青基-3-葡萄糖苷（cyanidin 3-glucoside）能調節兩種轉錄蛋白來抑制肺癌細胞的轉移，甚至可能誘導細胞凋亡而減少癌細胞的增殖。加上桑椹含有多種的礦物質及維他命C，可預防亞硝酸致癌物質的形成。

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桑椹5吃法 加工也能留住營養

建議每天可食用20～30顆，但桑椹的盛產期短，保存不易。除了直接食用之外，也可做成桑椹酒、桑椹汁來保存，而且這種莓果類的水果，就算經過加工也能保留其完整的營養素，所以製成果醬、桑椹乾來吃也是很有效的。

根據台灣國民健康署建議的《每日飲食指南》，水果類每天要攝取2~4份，1份以切塊水果來計算的換，約等於半碗至一碗的量。尤其是當地、當季出產的水果，可以攝取較多對身體有利的營養素喔！

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