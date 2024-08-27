高血壓飲食｜美國研究新加5食物降血壓　菠菜湯7日見效 日吃1雞蛋

高血壓是誘發心臟病的危險因素，現時全球有超過10億人患有高血壓問題，要改善高血壓問題，可從生活方式及飲食上的改變，也有助於降低血壓水平，從而降低心臟病的風險。



現時全球有超過10億人患有高血壓問題。（資料圖片）

根據亞洲糖尿病基金會的數字，高血壓定義：

上壓（收縮壓）：高於130 (mmHg)

下壓（舒張壓）：高於80 (mmHg)



高血壓假如不加以控制，有可能會中風、心臟衰竭、心肌梗塞，甚至腎衰竭等。生活方式上的飲食改變，也有助於降低血壓水平，從而降低心臟病的風險。醫生亦會透過藥物來降低血壓水平，如血管緊張素轉換酶 (ACE) 抑制劑。而在飲食中加入一些食物，特別是富含鉀和鎂的食物，也有助於降低血壓。鎂功效｜毛姐補鎂助安眠！護心防失眠7好處 4類人慎食恐流血不止

按下圖是美國最新研究報告，證實有助治療高血壓的食物：

+ 6

預防高血壓5種食物

預防高血壓食物1：菠菜

菠菜富含鉀質及鎂質，可維持最佳血壓水平。菠菜是一種綠葉蔬菜，富含一種名為硝酸鹽的植物化合物，可以降低血壓，還含有抗氧化劑、鉀、鈣和鎂，可以保護心臟的健康。

美國2022年的一項研究發現，每日飲食中鉀含量每增加1克，收縮壓就會降低 2.4(mmHg)。另外，一項針對27人的小型研究發現，連續7天食用16.9盎司的高硝酸鹽菠菜湯的人，其上壓及下壓均有所降低 。

建議食用：每日進食175克煮熟的菠菜。



菠菜多酚含量最多=番茄近3倍 抗氧化助防癌日醫生教點煮最留營養

菠菜富含一種名為硝酸鹽的植物化合物，可以降低血壓。（資料圖片）

預防高血壓食物2：紅蘿蔔

紅蘿蔔助於維護視力，而且富含酚類化合物，助於放鬆血管和減少發炎，從而幫助降低血壓。生吃紅蘿蔔比煮熟的紅蘿蔔，更有助於降低高血壓，因為高溫下會破壞紅蘿蔔的營養素，如一些植物性化合物，這些化合物亦有助控制血壓。

生吃紅蘿蔔更有助於降低高血壓，因為高溫下會破壞紅蘿蔔助控制血壓的營養素。(pexels)

2023年美國一項研究發現，每天進食100克紅蘿蔔，高血壓的問題會降低10%。

建議食用：每周進食400克紅蘿蔔。



紅蘿蔔營養｜紅蘿蔔4大好處 日本醫學博士教2種食法吸收高9倍!

預防高血壓食物3：雞蛋

雞蛋是優質蛋白質的最佳來源之一，其蛋白和蛋清亦含蛋清肽物質有助維持血壓健康。50毫克的蛋清肽物質，其降血壓效果約等於10毫克的降血壓藥物卡托普利，所以特別適合高血壓患者食用。

2023年對美國2349名成年人進行的一項研究發現，每周進食5個或更多雞蛋的人，其上壓會降低2.5(mmHg)。從長遠來看，常吃雞蛋的人，其高血壓問題也有顯著改善。

建議食用：每日進食1隻雞蛋。



雞蛋的蛋白和蛋清亦含蛋清肽物質有助維持血壓健康。（資料圖片）

預防高血壓食物4：西蘭花

西蘭花富含類黃酮抗氧化劑，可透過增強血管功能，以及增加體內一氧化氮水平來降低血壓。另外，西蘭花屬於高纖維蔬菜，能有效降低腸胃對葡萄糖的吸收，進而降低血糖，有效控制糖尿病的病情。

美國最新一項187453人參與的研究發現，每周食用400克或以上西蘭花的人，相比每月食用一次或更少西蘭花的人，其患上高血壓的機會會更低。

建議食用：每周進食400克西蘭花。



預防高血壓食物5：奇異果

奇異果的維他命C含量高，還含有調節血壓的營養素，包括纖維、鉀和鎂等。奇異果還提供各種植物性多酚和抗氧化劑化合物，可以幫助降低心臟病的風險，例如控制血壓。

2022年來自紐西蘭的一項研究發現，連續7周，每天早餐吃2個奇異果的成年人，可使其上壓降低 2.7(mmHg)。

建議食用：每日進食一個奇異果。



奇異果含有調節血壓的營養素，包括纖維、鉀和鎂等。（資料圖片）

參考資料：Healthline／亞洲糖尿病基金會