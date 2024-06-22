冬蟲夏草功效｜保肺益腎抗腫瘤9功效　高血壓中風忌服 點食最好？

冬蟲夏草是常見的中藥材，生長於海拔3500至5000公尺高寒地帶的高原上，因營養價值高且採集困難，是自古以來珍貴的補藥之一。但冬蟲夏草究竟是動物性還是植物性中藥材？



台灣《NOW健康》特別邀請台灣中醫師賴睿昕為讀者解惑，並針對冬蟲夏草功效、禁忌及食用方法加以說明。

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冬蟲夏草是什麼？

賴睿昕解釋，冬蟲夏草是收載於中華中藥典的中藥材，屬於麥角菌科（clavicipitaceae）真菌，冬蟲夏草菌（Cordyceps sinensis (Berk) Sacc）寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座及蟲體之複合體。每年夏天時，冬蟲夏草菌寄生在蝙蝠蛾的幼蟲，吸收幼蟲的養分不斷生長壯大，待到冬季，幼蟲僵死，體內已充滿菌絲，但外表仍如幼蟲的外型，稱之為「冬蟲」。

春天來臨時，體內的真菌開始活動，在蟲的頭部長出棍棒狀的子實體，類似植物的發芽，此時就是「夏草」，冬蟲夏草因此而得名。

賴睿昕進一步說明，子實體會釋出子囊孢子，再繼續感染別隻幼蟲，如此循環完成其生活史。而冬蟲夏草不論是採集天然的、或寄主活體人工培植，皆是由冬蟲夏草菌侵入幼蟲體內的結果，是一種昆蟲和真菌組合而成的蟲菌複合體，是動物性成分。

不少業者投入冬蟲夏草人工養殖，但受限於技術障礙，多數僅能養殖出冬蟲夏草無性生殖階段的菌絲體，雖然生長周期短，能較快製成產品上市，藥用價值卻不及子實體。

請按圖看冬蟲夏草及蟲草花的分別：

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冬蟲夏草9功效｜保肺益腎增強免疫力 中風高血壓不宜

賴睿昕指出，最早收錄冬蟲夏草的《本草從新》記載，冬蟲夏草藥性「甘、平」具「保肺益腎，止血化痰，已勞嗽。」的功效。《藥性考》記載其「味甘、性溫」「祕精益氣，專補命門。」，《雲南中草藥》：「補肺，狀腎陽。治痰次喘咳。」近代藥理功能研究顯示，北冬蟲夏草具有抗氧化、清除自由基、抗菌、抗病毒、抗腫瘤、調節免疫功能、抗疲勞、保護肝腎及呼吸系統等功效。

冬蟲夏草適合日常保健，增強免疫力，特別是體虛多汗、病後虛弱、腎氣不足、腰膝痠痛、陽痿遺精、老年慢性支氣管炎。但是嬰兒、發燒、婦女月經期、熱性體質、高血壓、中風患者，以及腫瘤病患者在放療期間，和體內出血、腦出血等不宜吃；風濕性關節炎患者應減量服用，有實火或邪勝者不宜食用。

冬蟲夏草怎麼吃？

那麼冬蟲夏草要怎麼吃？賴睿昕表示，若是買到完整的冬蟲夏草，可以選擇用煎煮方式，或是搭配其它食材，原則上在半小時內，以不過於高溫的火勢煎煮完畢再服用較佳，可與肉類一起燉食，但請注意若時間太長，反而會讓營養流失，一般建議燉煮約半小時即可。

不過如果想以燉湯形式食用，記得要全程使用小火慢熬，並在起鍋前20分鐘再將冬蟲夏草放入湯內，才能讓冬蟲夏草成分溶於湯中，卻又不至於被破壞。

吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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冬蟲夏草食用禁忌？

至於食用禁忌方面，賴睿昕提醒，除了嬰幼兒不宜食用之外，其他像是正在接受免疫相關疾病治療者，也建議先詢問主治醫生，確認是否適宜補充。若是想將冬蟲夏草作為保健食品保養身體的大眾、孕婦、哺乳期婦女，最好先請教醫師等專業醫療人員，再決定是否購買食用。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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