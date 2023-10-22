牛油果營養｜抗炎降血糖膽固醇！牛油果減重3要點 3個月瘦小腹？

牛油果對健康有許多益處，能夠降低壞膽固醇、減少體內發炎、穩定血糖等。



醫師指出，雖然牛油果對瘦身和減少腹部脂肪很有幫助，但要控制好食用量，過量食用不僅不會瘦，還可能會變更胖。

靠牛油果控制體重有3要點

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牛油果在營養學分類上屬「油脂類」

台灣家醫科醫師周孟翰指出，牛油果從植物學角度來看屬於水果，但在營養學角度則是歸類在油脂類，因為其油脂含量很高，這樣的特質使牛油果擁有與眾不同的綿密柔滑口感，配上富含好油脂、維他命和礦物質等優點，無疑是非常健康的超級水果之一。

靠牛油果控制體重有3要點

周孟翰表示，想靠牛油果來控制體重要注意3要點：

1. 吃牛油果能增加飽足感

牛油果含有豐富的單元不飽和脂肪酸、膳食纖維多、糖分的含量又低，可以提升並延長飽足感，讓吃飽之後再次感到飢餓的時間點延後，避免餐與餐之間嘴饞的情況，也能縮小下一餐的食量。

2. 吃牛油果能減少腹部脂肪堆積

外國研究發現，讓一群過重的受試者在每天吃相同總熱量的前提下，持續3個月每天都有吃牛油果的實驗組，對比沒吃牛油果組，腹部脂肪明顯減少的多。另外，有研究指出，每天攝取到好油脂可預防脂肪集中堆積腹部，含有豐富好油脂的牛油果就是個優質選擇。

▼牛油果營養（按圖看清👇👇👇）

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3. 吃牛油果能促進燃脂

近年來運動健身風潮興起，很多人也對能促進運動燃脂的保健食品感興趣。其實每天吃點牛油果，就有類似的效益，除了增加運動過程中的燃脂效果，甚至可以讓運動時的身體進入燃脂模式。對沒有運動習慣的人來說，攝取好油脂也有提高餐後身體代謝率的效果。

牛油果雖然有助減肥 也不能無節制狂吃

即便牛油果的好油有這麼多好處，不能忘記油脂是所有營養裡熱量最高的。周孟翰提醒，控制進食熱量依然是減重和維持體重的最優先考量重點，如果為了減肥而每天狂吃牛油果、肯定瘦不下體重還反會節節上升。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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牛油果每天吃的量建議落在半顆左右，搭配的正餐內容要以原型食物為主，並吃到足夠的蛋白質和各色蔬菜，還要避開含有壞油的油炸食物，及高糖、高油的甜點糕餅，持續這樣的飲食原則，瘦身之路就能更一帆風順。

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