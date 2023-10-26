秋蟹陷阱｜蟹黃甘香肥美防膽固醇宜吃多少？小心4部位易藏寄生蟲

9月至12月入秋是品蟹的最佳時節，螃蟹屬於低脂肪海鮮，要小心蟹膏和蟹黃是膽固醇的主要來源，此外螃蟹這4個部位，因為容易暗藏寄生蟲，所以千萬不要吃到。



台灣營養師高敏敏近日在Facebook分享，秋蟹可分公蟹、母蟹。前者腹部為尖三角形，滿肚是淡黃色蟹膏，口感吃起來黏密濃稠；後者交配過，腹部呈現較寬的半圓形，絨毛較為深長，滿腹有著橘黃色蟹黃，口感香甜、有顆粒感。

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5両紅蟳蟹152.5卡路里 膽固醇370mg

高敏敏表示，其實一隻螃蟹的熱量並不高，因為牠屬於低脂肪的海鮮，若以1隻5兩紅蟳為例，熱量僅約為152.5大卡，但值得注意的是其膽固醇含量高達370mg，尤其是特別美味的蟹膏及蟹黃更要特別注意，是膽固醇的主要來源。「因為蟹膏、蟹黃是螃蟹的腺體、分泌物或卵，以及為了應付寒冬儲存的滿滿脂肪。」

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蟹哪部分最有益？

至於心血管疾病者，高敏敏也提醒，每日膽固醇的攝入量應謹慎控制，若有高血壓、血脂異常、膽固醇偏高的人就要特別注意，「不要一個人就嗑（吃）掉一整隻，尤其蟹膏、蟹黃部分淺嚐勿過量，大量食用恐讓膽固醇增高。」

至於螃蟹到底要吃哪個部位？高敏敏則認為吃蟹腳就好，「也很過癮，而每100克蟹腳熱量約為52大卡、膽固醇含量為108mg，相對對身體負擔較少，且含有豐富的鈣、磷、鋅、鐵、硒等礦物質及維他命A。」

高敏敏也在文末強調，吃螃蟹時，蟹腮、蟹腸、蟹胃、蟹心等4部位，容易暗藏寄生蟲，務必剔除不吃，這樣才能吃得安心又健康。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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