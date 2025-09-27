水果營養｜4種生果不要削皮吃！醫生揭果皮抗炎降血壓＋3聰明吃法

許多人吃水果時因為怕農藥殘留會選擇將果皮削掉，台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，其實果皮才是最營養的地方，像是蘋果皮、葡萄籽、柑橘皮、車厘子梗等等，都含有酚酸（phenolic acids）的天然植化素，能幫助能幫助穩定血糖、降血壓等等。



台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘在Facebook粉專《基因醫師張家銘》中分享果皮的好處，他提到許多人吃水果時都會把果皮削的一乾二凈，殊不知果皮才是最有營養價值的地方，像是蘋果皮、葡萄籽、柑橘皮、車厘子梗。

4種夏季水果吃太多傷骨頭（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：水果禁忌｜夏日高人氣4水果恐傷骨！醫揭1進食關鍵增骨質疏鬆風險

這些看起來不起眼的東西，其實富含一種叫做酚酸（phenolic acids）的天然植化素，國際研究顯示果皮裡的這些酚酸，能幫助穩定血糖、降血壓、抗發炎、減少脂肪堆積，在體內會幫助調節血糖（像是減少糖分吸收、促進葡萄糖進入細胞）、抑制脂肪堆積、增加血管彈性、降低自由基造成的傷害，甚至能活化抗氧化酵素（像SOD、CAT、GPx），有機會幫助我們逆轉現代人最常見的健康難題，也就是代謝症候群。

張家銘補充，蘋果皮裡的綠原酸（chlorogenic acid）可以幫助改善胰島素敏感度、降低血糖；柑橘皮裡的阿魏酸（ferulic acid）對抗發炎、幫助血管放鬆、穩定血壓；葡萄籽中的沒食子酸（gallic acid）則有強力的抗氧化作用。這些酚酸不只是「營養素」，它們更像是身體的天然調節器。

相關文章：吃水果時間｜飯後免胃脹飯前維他命C更吸收 蘋果火龍果幾時食啱?👇👇👇

+ 7

​養生不必花大錢：醫師教你將果皮變「抗氧化酵素」，聰明吃法大公開！​

​張家銘坦言，有時候人們會把養生想得太複雜，以為要吃很貴的保養品才有效果，但其實靠果皮也可以做到。早上喝果昔時連蘋果皮、紅蘿蔔皮、葡萄整顆下去打，再加一匙堅果粉或乳酪，不但口感好，還能讓酚酸和膳食纖維一起進來；泡茶時把吃完的檸檬皮、橘子皮、車厘子梗、蘋果皮曬乾，泡熱水當果皮茶喝，味道清香又不苦澀，尤其冬天來一杯，暖胃又安心；剩下的果渣也可以加一點麵粉、燕麥、肉桂粉，做成簡單的「果渣能量餅」，烤箱一烤，整間廚房都香，好吃又有營養。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：這4種水果千萬不要削皮吃！醫生揭密：果皮可降血壓、抗發炎，一堆人都做錯了】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

