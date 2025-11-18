骨質疏鬆｜醫推5生果護骨　奇異果強化膠原蛋白 水蜜桃減骨質流失

想護骨、防骨質疏鬆？醫生提醒，水果吃對很關鍵！奇異果、菠蘿（鳳梨）、番茄等5種護骨水果富含維生素與抗氧化物，搭配飲食規劃，輕鬆養出好骨力。



想保住骨本？不只靠補鈣或運動，其實日常飲食也能發揮關鍵作用。許多人每天都會吃水果，但少有人知道，有些水果能幫助穩定骨質，對關節與骨骼健康相當有利；但也有些水果糖分高，吃太多反而可能造成骨質吸收出現問題。

台灣東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元提醒，想要護骨防骨鬆，水果種類與攝取方式都很重要，選得對、吃得巧，才能真正幫骨頭加分。

5種水果防止骨質疏鬆👇👇👇

為什麼水果也能「護骨」？營養素是關鍵

水果含有許多天然營養素，例如維生素C、維生素K、鉀、多酚與抗氧化物，這些成分都與骨質穩定與關節健康息息相關。

維生素C與K：有助膠原蛋白合成、支持鈣質吸收。

抗氧化物：幫助對抗骨細胞氧化損傷，維持骨代謝。

鉀、多酚：協助調節體內鈣鈉平衡，減少骨流失。



這也是為什麼「吃水果」不只是補充纖維或水分，也能在骨骼保養上發揮輔助效果。

1. 奇異果：強化膠原蛋白、幫助鈣吸收

奇異果富含維生素C與K，是膠原蛋白合成的關鍵營養來源，也能提升鈣質吸收效率。膠原蛋白就像是骨骼的「鋼筋」，能強化骨架結構、穩定關節軟骨。

對骨鬆族群、長者或關節退化者來說，奇異果是一種營養密度高、日常好入口的水果選擇。

2. 菠蘿：含菠蘿酵素 有助舒緩發炎

鳳梨含有錳與鳳梨酵素，這些成分被認為有助於降低發炎反應，也能支持結締組織修復。對於運動後容易關節卡卡、痠痛的人來說，鳳梨可以成為輔助營養來源。不過張耀元也提醒，鳳梨酸度高，不建議空腹食用，以免刺激腸胃。

3. 芒果：抗氧化力強 維持骨代謝穩定

芒果富含抗氧化物與維生素C，能協助對抗骨細胞氧化損傷，維持骨代謝健康。這對高齡族群與骨質疏鬆患者來說特別重要，有助於延緩骨質流失。但芒果含糖量不低，建議控制分量，避免過量攝取造成額外熱量負擔。

4. 水蜜桃：鉀與多酚減少骨流失

水蜜桃中的鉀與多酚，有助調節體內鈣鈉平衡，進而減少骨質流失。對中壯年女性來說，這類水果是骨骼保健的輔助選項之一。不過建議選擇新鮮水果取代果汁或加工品，避免糖分與熱量攝取過多。

5. 番茄：茄紅素＋維生素K 雙重護骨效益

番茄含有茄紅素與維生素K，具備抗氧化與維持骨密度的雙重效果。對於蔬果攝取不足或骨鬆初期族群而言，是容易融入日常飲食的好選擇。不論是生吃還是烹調後食用，都能提供穩定營養來源。

這些高糖水果要「適量」：吃太多反而影響骨質

張耀元提醒，水果雖然健康，但不代表吃越多越好。部分水果糖分高、營養密度低，若攝取過量，反而可能造成骨質吸收失衡或增加發炎風險。例如：

西瓜：水分高但營養密度低，過量可能干擾腎鈣平衡。

荔枝、龍眼：糖分高，骨鬆或糖尿病族群需特別注意。

榴槤、哈密瓜：高脂高糖，容易引起發炎反應。



張耀元建議，水果應「輪流吃、別爆量」，每天攝取1至2種不同種類最理想，並搭配正餐或點心時間食用，營養更均衡。

醫師提醒：護骨不靠單一食物 而是整體習慣

水果確實能為骨骼健康加分，但無法取代醫療或全面保養。張耀元強調，對於骨質疏鬆、關節退化或運動後疼痛的族群，除了注意飲食，也應搭配醫師與營養師的專業建議，並維持規律運動。

護骨是一場長期戰，不是短期速成。吃對水果只是其中一個起點，當飲食、運動、生活習慣搭配得當，骨質才能穩固，延緩退化。

