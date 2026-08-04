糖尿腎｜糖尿病患者腎病風險高20倍！隨時洗腎！預防糖尿腎5食物

糖尿病成因｜護腎食物｜糖尿病引起的腎病變是一般人的20倍，並且在10至15年內，接近八成將會轉為腎病變。糖尿病患者如果想保護腎臟，就要選擇低磷、低鉀和低鈉的天然食物。



糖尿病控制不佳會導致腎臟病變。（網上圖片）

糖尿病影響｜糖尿腎是什麼？嚴重要洗腎

糖尿病的病情如果長期控制不佳，體內過高的血糖和血壓會不斷傷害腎臟的血管，增加腎臟過濾血液的負荷，久而久之便導致腎臟病變。當腎臟的代謝功能喪失超過90％，則成為尿毒症，病患需要接受洗腎或是腎臟移植。

腎臟是人體過濾系統，負責過濾血液中的有害物質和代謝物。（網上圖片）

如何預防糖尿腎？

腎臟是人體過濾系統，負責過濾血液中的有害物質和代謝物。而磷、鉀和鈉是糖尿病人腎臟無法有效清除的礦物質。糖尿病患者如果想要保護好腎臟，就要選擇低GI、低磷、低鉀和低鈉的食物，亦是是控制血糖和保護腎臟的唯一方法。

有些食物可降低糖尿病人腎臟的負擔和傷害，糖尿病患者常吃這5種天然食物，對於保護腎臟有一定的幫助。

按下圖看5種天然食物減緩糖尿腎：

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減緩糖尿腎5種天然食物

1）椰菜 減輕氧化所致的腎臟損傷

椰菜的GI值只有25，進食椰菜後不會引起太大的血糖波動，是很適合糖尿病的食物。椰菜也是低磷、低鉀和低鈉的食物，每100克椰菜，只含有26毫克的磷質，170毫克鉀質以及18毫克鈉質，有助減少腎臟的負擔，達至保護腎臟的作用。另外，椰菜含有多種抗氧化劑和化合物，包括山奈酚、槲皮素、芹菜素和芥子油苷，可以減輕氧化反應所導致的腎臟損傷。

椰菜含有多種抗氧化劑和化合物，可以減輕氧化應所導致的腎臟損傷。（網上圖片）

2）洋蔥 前列腺素增強腎功能

洋蔥是低磷、低鉀和低鈉的天然食物。每個28克重的洋蔥含有12毫克磷質，56毫克鉀質以及0.28毫克鈉質。另外，洋蔥是可以保護肝臟的食物，含有前列腺素，是一種能增強腎功能的物質，可以有效增加腎臟的血流量，並防止及減緩腎臟受損。

3）蛋白 適量攝磷免加重腎負擔

糖尿病性腎病患者必須限制磷的攝取，因為無法有效清除磷這種礦物質，當血液中的磷上升，會引致骨骼中的鈣質流失，導致骨骼變得脆弱。每個雞蛋中的蛋白，含有4.95毫克磷質，54毫克鉀質和55毫克鈉質，不但能讓身體攝取足夠的蛋白質，同時又不會加重腎臟的負擔。

蛋白能讓身體攝取足夠的蛋白質，同時又不會加重腎臟的負擔。（網上圖片）

4）大蒜 抗發炎延緩腎病惡化

大蒜是天然有益的低鉀、低磷和低鈉食物，每瓣大蒜含有12毫克鉀質、4.6毫克磷質以及0.5毫克鈉質，對腎臟來說都是比較安全。另外，大蒜也富含有機硫化合物，它具有抗菌、抗炎和抗氧化的功效，可以降低氧化應激所導致的細胞損傷，從而防止腎臟進一步受損。

5）藍莓 抗氧化防腎損傷

藍莓是糖尿病可常吃的食物，GI指數只有53，並不會導致血糖不穩定，每100克藍莓含有12毫克磷質，77毫克鉀質以及1毫克鈉質，進食可以減輕腎臟的負擔。另外，藍莓是高度抗氧化的食物，含豐富維他命 C、花青素、錦葵素等等，具有抗炎和抗氧化的作用，可以降低氧化應所引起的腎臟損傷。

藍莓GI指數只有53，進食後不會導致血糖不穩定。（網上圖片）

參考資料：Heho／元氣網