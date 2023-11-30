六味地黃丸｜補腎治中風糖尿高血壓11功效　5類人不宜 非保健品？

六味地黃丸你有聽過嗎？它有滋陰補腎等多種功效，在香港隨便一間藥房、藥妝店就能買到，但它真的可以隨便服用嗎？



台最新研究六味地黃丸可治中風 六味是什麼？

六味地黃丸在香港並不罕見，它是中醫常用的的滋陰補腎方劑，那麼它是由什麼藥材所組成的呢？根據台灣《藥師週刊》的資料，六味地黃丸是由熟地黃、山茱萸、山藥、澤瀉、丹皮、茯苓六味中藥組成，是歷史悠久的補腎名方。

熟地黃：滋陰、補腎、生血、生（填）精

山茱萸：溫（養）肝、逐風、澀精（治療遺精、滑精等病症）、秘氣

山藥：清虛熱於肺脾，補脾、固腎（精）

澤瀉：瀉膀胱水邪，聰耳、明目的作用（清瀉腎火）

茯苓：滲脾中濕熱而通腎、交心的作用（滲利脾實）

牡丹皮：瀉君相之伏火（君火即心火、相火即陰火），涼血、退蒸的作用（清瀉肝火）

六味地黃丸在香港並不罕見（網上圖片）

台灣的國家衛生研究院的最新研究指，六味地黃丸除了滋陰補腎外，還有效治療缺血性中風！研究團隊指，六味地黃丸可降低神經細胞的損傷與凋亡，也明顯減少腦梗塞面積，改善腦中風引起的行為障礙。研究證實六味地黃丸對神經細胞具有保護功能，有望應用於腦中風患者的治療。而除了治中風、滋陰補腎外，有助身體健康也有11種功效：

六味地黃丸可降低神經細胞的損傷與凋亡（網上圖片）

六味地黃丸11大功效：

1.治療中風

2.補腎陰

3.治腎陰虛引起的頭暈目眩

4.治腎性高血壓

5.舒緩神經衰弱

6.有效治糖尿病

7.適用於夜尿症

8.養肝

9.增強免疫力

10.舒緩更年期症候群

11.治慢性前列腺炎



六味地黃丸5類人不宜 健康人士勿用！

六味地黃丸是針對腎陰虛患者（網上圖片）

雖然六味地黃丸功效多多，而且隨處可見容易購買，但它是中藥方劑，並非食療或者保健品，並非人人都能食用，有5類人不宜：

1.健康人士



正常人無病時不適宜長期服用。

2.沒有明顯腎陰虛症狀者



腎虛分腎陰虛和腎陽虛兩種。六味地黃丸是針對腎陰虛患者，腎陰虛的表現主要有：腰膝酸軟、頭暈目眩、耳鳴耳聾、盜汗遺精等。而如腎陽虛者食用六味地黃丸，反會令情況更雪上加霜。

3.腎陰虛但脾胃功能不好者



即使你肯定自己是腎陰虛也不一定適合食用。雖說六味地黃丸是偏於補陰的藥，但方子內滋陰的藥偏多，胃功能不好的人吃了后會妨礙消化功能，所以即使屬於腎陰虛者，但脾胃功能不好，也不建議服用

4.肥胖者不可隨意服用



中醫認為，肥人多濕，濕則困脾，因此，體形偏胖的人不可以隨便服用六味地黃丸「進補」。

5.肝臟、腎臟狀況不佳者



服用六味地黃丸會產生「利尿」與「抑制血液凝血作用」的現象，對於肝臟、腎臟狀況不佳的食用者，可能會導致肝腎負荷過重，甚至有可能會出現大量吐血的情況。

六味地黃丸是針對腎陰虛患者（網上圖片）

是藥三分毒，雖然六味地黃丸常見又感覺「親民」，但想要服用前，還是記得先諮詢有經驗的註冊中醫師，了解自己身體狀況、體質、 病情等是否適宜，千萬別自作主張。

參考資料：台灣藥師週刊/啄木鳥藥局/新北市藥師公會/人民日報/台灣必安研究所