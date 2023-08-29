為抗癌網紅狂攝維他命C致腎結石！醫生教正確攝取及分量防腎衰竭

美國網紅患上結腸癌，為了提升免疫力，每天攝取50克維他命C補充劑，即每天攝入約50000毫克維他命C。而美國國立衞生研究建議女性每天攝取75毫克維他命C，網紅即每天超標600倍！



美國網紅服用高劑量維他命C 引發腎結石

最近一位與結腸癌長期作戰的網紅，為了增強免疫力並對抗癌症，服用了高劑量的維他命C，結果患上了腎結石。及後，美國泌尿科醫生Ashley Winter在網上發文，解釋服用過多維他命C不但沒有幫助，還很危險。她指過量的維他命C對免疫系統沒有作用，因為會排出體外。而且在尿液中的維他命C更會變成草酸鹽，就是腎結石的主因。

一位患結腸癌的網紅，為了增強免疫力，服用了高劑量的維他命C引發患上了腎結石。（網上圖片）

缺乏維他命C易瘀傷疲勞 嚴重可致壞血病

維他命C是一種水溶性維他命，常見於存在柑橘類水果及十字花科蔬菜。在我們皮膚、骨骼和結締組織的生長中，發揮著極其重要的作用。維他命C也是抗氧化劑，可以保護細胞免受自由基損傷，也可提升身體的免疫力。

缺乏維他命C的人會容易瘀傷、頭髮乾燥及分叉。而嚴重缺乏維他命C會導致壞血病、疲勞、貧血、關節疼痛以及牙齦出血和牙齒鬆動。雖然這種情況不常發生，根據美國克利夫蘭診所的數據，美國大約7.1%的人缺乏維他命C，而導致壞血病更是非常罕見。

缺乏維他命C易瘀傷疲勞，嚴重導致壞血病。（網上圖片）

過多維他命C易腹瀉嘔吐 嚴重會腎衰竭

另一方面，維他命C過多也會帶來問題，由於維他命C是水溶性的，因此不會儲存在體內。Ashley Winter指出，我們的腎臟會把過量的排出體外。這意味著兩個結果，首先大量的維他命C對健康沒有好處，因為會通過尿液排出。另外，當腎臟處理過量的維他命C時，草酸鹽就會形成並且積聚。久而久之，草酸鹽會結晶並變成腎結石。

攝入過多維他命C的初期，症狀比較輕微，例如出現噁心、腹瀉、胃灼熱和嘔吐。當攝入的劑量愈高，患腎結石的風險就愈來愈大，腎結石會阻礙尿液從腎臟流出，並且會帶來疼痛。在最嚴重的情況下，過多的維他命C會導致腎衰竭。

維他命C補充劑劑量高 無助增強免疫力

疫情期間不少人服用維他命C補充劑來增強免疫系統，Ashley Winter指2020年全球的維他命C補充劑銷量急增，但實際上沒有可信的證據，證明高劑量維他命C補充劑對免疫系統有幫助。

每人每日宜服用多少維他命C？

美國國立衞生研究建議成人每日維他命C的推薦攝入量為，女性75毫克，男性90毫克。 她指大多數人可以通過食用水果和蔬菜來獲取足夠的維他命C，並不需要服用任何補充劑。Ashley Winter指進食柑橘類水果及十字花科蔬菜，是獲取維他命C的最佳方法。

大多數人可以通過食用水果和蔬菜來獲取足夠的維他命C。（網上圖片）

參考資料：Huffpost／風傳媒