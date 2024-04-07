減肥｜飲冰水減肥、喝綠拿鐵瘦得更快？醫生親解3大瘦身迷思

許多人在減重時期，都會靠健康餐盒及綠拿鐵幫助減重過程更順利，不過，只靠吃健康餐盒跟喝綠拿鐵真的可以幫助瘦身嗎？對此，來自台灣的蔡明劼醫生表示，想要有效減脂，還是管住嘴巴會更重要，因為只要是食物就會有熱量。



台灣內分泌新陳代謝科蔡明劼醫生在Facebook發文表示，許多人對健康餐盒和綠拿鐵有着迷思，以下也為大家整理了「3大QA」給大家參考：

以下3個時有所聞的減肥概念，究竟是否屬實呢？（按圖了解）

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Q1. 喝綠拿鐵可以瘦更快？

A：蔡明劼醫生表示，「只要是食物就會有熱量！」而綠拿鐵是一種食物，通常綠拿鐵的主成分是蔬菜跟水果，偶爾也會加一些其他的蛋白質或是油脂類（堅果、牛油果等），每個人的食譜不同，熱量落差也會很大。因此，也不認為綠拿鐵有甚麼神奇的功效，畢竟我們平常就在吃健康的原型食物，沒有必要特別打成一杯汁來喝。不過，如果用綠拿鐵來取代不健康的早餐，那的確是美事一樁。

Q2. 只靠吃健康餐盤，就可以不精算熱量來減重嗎？

​A：「當然可以」，蔡明劼醫生指出，2023年台灣版肥胖防治指引有提到，可以在日常飲食中採用「份量控制餐盤」法，以減少熱量攝取，而健康餐盤就是用具體化的分隔，引導你均衡攝取各大類食物。此外，也要注重食物的選擇，避開飲食地雷，攝取的熱量自然會減少，就不需要用到計算熱量。

Q3. 喝冰開水對於減脂的影響？

A：蔡明劼醫生表示，就科學的角度來說，身體必須把喝下肚的冰水溫度提升到跟體溫相同，這個過程會消耗熱量，所以理論上喝冰水可以幫助減脂，雖然影響幾乎微乎其微。而同樣的道理，泡冷水澡、吹冷氣、搬去住在南極，都可以增加熱量的消耗，不過熱量的差異一樣很小，隨便吃幾口食物就回來了。

最後，蔡明劼醫生提醒，所以減脂期真的不用想一些有的沒的，還是想辦法管住嘴巴比較重要。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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