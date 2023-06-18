減肥｜不飽和脂肪酸是什麼？醫揭優秀脂肪攝取來源、健康飲食關鍵

「脂肪」是減肥人士避之唯恐不及的存在，即使知道吃脂肪是健康的，很少有人真正了解如何吃脂肪。



醫師指出，吃脂肪的重點在於平均攝取所有脂肪酸來源，還有助避開可能會被污染的來源。

▼4種不同脂肪酸要知（按圖👇👇👇）

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「脂肪」是三大營養素之一

台灣家醫科醫師李思賢指出，身為三大營養素之一的脂肪，擁有最大的能量潛力，每公克的脂肪可以產生比蛋白質、碳水化合物多出一半以上的熱量（9kcal/g）。脂肪分解的最小單位為「脂肪酸」，可分成兩大類，「飽和脂肪酸」和「非飽和脂肪酸」，而「非飽和脂肪酸」是人體無法自行製造的，一定要由食物攝取。

「飽和脂肪酸」是重要能量來源

李思賢表示，「飽和脂肪酸」雖然不是必需脂肪酸，但是我們同樣需要從食物中攝取，因為其功能非常重要，除了當作身體的「能量來源」外，也是構成細胞膜中重要成分的結構。品質良好的飽和脂肪酸來源有牛油、無水牛油、草飼牛肉、放牧雞蛋、有機椰子油、黑朱古力、野生魚類、冷壓初榨橄欖油等。

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「不飽和脂肪酸」分兩種 有助抗氧化、降低死亡率

李思賢也表示，「不飽和脂肪酸」又可分為「單元不飽和脂肪酸」和「多元不飽和脂肪酸」：

1. 單元不飽和脂肪酸

「單元不飽和脂肪酸」是被研究最為透徹的脂肪酸，也是作為身體的主要能量來源，又以「油酸」含量最高（80％）的橄欖油最為知名，所以被稱為「萬油之王」，大量食用橄欖油是地中海飲食的核心，因為大量食用橄欖油也與較低的心血管疾病、中風以及全因死亡率有關。

2. 多元不飽和脂肪酸

多元非飽和脂肪酸分為「Omega-6脂肪酸」以及「Omega-3脂肪酸」都是必須從食物攝取的，兩者都是人體所需要的脂肪酸，Omega-6的最基本形式是亞油酸，而Omega-3的基本形式為α-亞麻酸，兩者間需要平衡攝取，才能增加身體抗發炎、抗氧化的能力。

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平衡攝取所有脂肪酸 才能維持健康

李思賢提醒民眾，所有的脂肪酸都是重要的，如果過於偏向攝取某種脂肪反而會造成其他脂肪的缺乏，就像是一間公司的運作需要各種職位各司其職，缺一不可，多元的攝取各種飽和脂肪，還有助避開可能會被污染的來源，才是最重要的。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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