減肥｜人到中年難以維持體態？營養師：做好4件事助遠離中年發福

人到了中年，會發現想要維持體態愈來愈困難，有的人可能年輕時去自助餐餐廳能吃好幾輪，現在卻才吃一輪就吃不下。



為什麼明明吃得比以前少，還是會變胖？有什麼辦法可以預防中年發福？

做好4件事遠離中年發福（按圖看清👇👇👇）

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為什麼中年容易變胖而非變瘦？

台灣營養師余朱青指出，中年會變胖，原因有很多，撇開個人身體健康等特殊情況，有可能是因為生活方式、新陳代謝率下降、荷爾蒙變化或遺傳等因素造成。

做好4件事遠離中年發福

不想中年發福，余朱青建議可以開始從以下4件事練習，提早避免問題發生：

1. 保持均衡飲食

選擇豐富的蔬菜、水果、全穀物和優質蛋白質來源，減少高糖和高脂食物的攝取，盡量選擇低熱量且營養豐富的食物。

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2. 控制食量

注意食物的分量，避免過量進食。可以使用較小點的碗或盤子來幫助控制食物攝取量，要細嚼慢嚥享受每一口食物。

3. 適度運動

每周至少進行150分鐘的有氧運動，如快步行走、游泳瑜伽或騎單車。另外也可以加入一些重力訓練，以增加肌肉量和代謝率。

4. 建立良好的生活習慣

充足的睡眠、減壓和足夠的水分攝取都是保持身體健康和避免發福的重要因素。

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如果已經發福了怎麼辦？

余朱青表示，如果已經變胖，可以透過積極調整飲食習慣、增加活動量並建立良好的生活習慣，而且還要制定一個可行的減重計劃及設定目標，逐步來改善。健康的體重管理是一個長期的旅程，不是短暫的努力，重要的是要開始採取行動並且堅持下去。

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