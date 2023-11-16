黃斑病變｜最年輕患者15歲！糖尿病屬高危 醫生教日吃4種菜防病變

黃斑病變年輕化！香港眼科學會及香港眼科醫學院指，隨著人口高齡化，黃斑病變個案數字連年上升，但別以為黃斑病變是長者的專利，最近有患者年僅15歲，組織呼籲任何年齡人士均不可忽視，需要定期檢查眼睛。



本港黃斑病變個案數字明顯上升，10年內增加超過1.5倍。（網上圖片）

黃斑病變個案增加超過1.5倍 糖尿深近視4類人高危

香港眼科學會及香港眼科醫學院在2023年5月曾表示，本港黃斑病變個案數字明顯上升，10年內增加超過1.5倍，當中不乏年輕患者，最年輕的僅15歲。黃斑病變會令患者視力模糊，眼前景物變形扭曲，以及中央視野缺損等，組織呼籲任何年齡人士均不可忽視，高危患者包括深近視、糖尿病、眼球曾受創及曾患上視網膜脫落人士。

眼睛的黃斑部佔我們眼球表面5%左右，卻控制90%視力，而黃斑部內有很多的血管，因糖尿病會影響微細血管，使血管中漏出的水分、夾帶蛋白質與脂肪積累在黃斑部，形成黃斑部水腫，稱為糖尿病黃斑部水腫病變，會造成視力障礙，如眼前影像變成模糊、扭曲、嚴重者會喪失視力。

葉黃素具吸收光害能力 可預防黃斑部病變

葉黃素屬於類胡蘿蔔素為脂溶性維他命，集中在視網膜的黃斑部，具有吸收光害自由基的能力，減少紫外光和藍光的傷害，增加抗氧化的能力。葉黃素在人體無法自行合成，需從飲食攝取。根據台灣醫生張瑜芹建議，每人每日的攝取量6毫克，每日最高上限是30毫克。

葉黃素具有吸收光害自由基的能力，減少紫外光和藍光的傷害，（網上圖片）

醫生分享富含葉黃素的4種食物：

1）羽衣甘藍

每100克羽衣甘藍含有18毫克葉黃素，即進食30克（半碗）左右，已經達到每日建議攝取量。



每100克羽衣甘藍含有18毫克葉黃素。（網上圖片）

2）菠菜

每100克菠菜含有12毫克葉黃素，即進食50克，已經達到每日建議攝取量。



3）芥蘭

每100克芥蘭含有10毫克葉黃素，即進食50克，已經達到每日建議攝取量。



4）茼蒿

每100克芥蘭含有3.5毫克葉黃素，即進食200克，已經達到每日建議攝取量。



每100克芥蘭含有3.5毫克葉黃素。（網上圖片）

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參考資料：健康醫療網／自由健康網