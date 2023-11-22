蔓越莓好處｜冬天超級食物護心助抗癌5功效 女性宜日飲1杯紅莓汁?

蔓越莓（Cranberry），冬天當造的超級食物！你有聽過蔓越莓嗎？它是一種在冬天當造的莓果，可以帶給身體很多不同的功效，女性食用效果更好？



蔓越莓被譽為「冬季超級食物」 香港常以乾果、果醬出售

蔓越莓（Cranberry）又名紅莓、越橘原產於北美洲寒帶，有北美洲紅寶石之稱，在冬天11、12月最當造。在香港普遍較少見到新鮮的蔓越莓，通常都是以果乾、果汁、果醬，又或者冷凍進口，以及提煉成保健品的方式出售。但因蔓越莓本身酸味較重，商人往往會在副產品中添加較多的糖，如果想真正攝取它的營養，在選購蔓越莓副產品時，記得要看清楚他的糖含量了。

蔓越莓在香港普遍以果乾、果汁等形態出售。（istockphoto）

蔓越莓的營養豐富，英國BBC也曾撰文介紹過，更用「冬季超級食物」這稱呼與蔓越莓掛鉤。每100 克新鮮蔓越莓含有 14 毫克維他命C，約為每日建議攝取量的35%，除此以外它還含有維他命B6、鉀、類黃酮、花青素和原花青素(PAC) 的三種多酚。對身體有5大不同的好處！

蔓越莓好處1：預防泌尿道感染

蔓越莓之所以說女性啱吃，就是因為它可預防泌尿道感染。根據醫學文獻統計，女性一生中罹患泌尿道感染的機會約50％，尤其30至40歲年齡層的女性，有近3成的人曾經患有1次以上的泌尿道感染。

蔓越莓能幫助反覆患有泌尿道感染的女性以及兒童預防泌尿道感染的可能（istockphoto）

據BBC報道，悉尼韋斯特米德兒童醫院腎臟研究中心的伊麗莎白霍德森博士表示，蔓越莓能幫助反覆患有泌尿道感染的女性以及兒童預防泌尿道感染的可能。而原因是因為它具有一種名為原花青素的化合物，可以防止細菌黏附在膀胱壁上。博士建議有相關煩惱的女士，可以嘗試每天喝一杯蔓越莓汁。

蔓越莓如何防尿道感染？👉👉👉蔓越莓功效｜防失智泌尿道感染！蔓越莓汁選這1種免發炎日飲多少?

蔓越莓好處2：有助預防心血管疾病

飲用蔓越莓汁可以改善血液流動（istockphoto）

倫敦國王學院的營養科學家安娜·羅德里格斯·馬特奧斯博士亦對蔓越莓進行了廣泛研究，指經常飲用蔓越莓汁可以改善血液流動，並防止血管內壁增厚，降低心血管疾病風險。博士分享，蔓越莓的多酚可以改善內皮細胞的功能，而內皮細胞是心臟及其血管的薄膜，對心臟有保護作用。

蔓越莓好處3：維持大腦健康防失智

，吃蔓越莓可以提高記憶力（istockphoto）

一份美國衛生研究所的研究指，吃蔓越莓可以提升記憶力，有助於預防失智症。研究小組測試了50至80歲人群每天食用冷凍乾燥蔓越莓粉（相當於100克新鮮蔓越莓），最終發現食用蔓越莓粉的參與者對日常事件的記憶力顯著提高，同時流向大腦中支持理解和學習部分的血流量也得到改善。

蔓越莓好處4：有助抑制癌細胞

（istockphoto）

幽門螺旋桿菌是一種與胃潰瘍和胃癌有關的細菌，而一份2018年的研究報告指，蔓越莓中的原花青素可以減少胃部發炎並抑制幽門螺旋桿菌的生長。同時蔓越莓還是抗癌物熊果酸的最佳飲食來源之一，熊果酸被認為可以抑制癌細胞的擴散，包括前列腺癌。

蔓越莓好處5：有助預防蛀牙、牙周病

印度牙周病學會雜誌曾有研究顯示，蔓越莓中的原花青素有助於防止導致蛀牙的細菌。更認為它對牙周炎亦有其治療作用。

參考資料：BBC