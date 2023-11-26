減肥陷阱｜食菜瘦身3大地雷　專家指這樣吃恐貧血小心愈食愈肥

講到「減肥」，一定有許多人第一直覺就是不吃澱粉、不吃肉、只吃菜，對此，就有醫師警告，小心這樣不僅可能害你減肥失敗，還可能讓疾病找上身！



根據台灣《華人健康網》報導，台灣肥胖專科醫師劉伯恩指出，肥胖是百病之首，在酷熱的天氣中，很多肥胖族群常誤解，利用蔬菜減肥能讓減重加分，誤認蔬菜熱量低、沒有脂肪、澱粉，且膳食纖維含量豐富，能預防便祕，降低肥胖風險。然而，如果三餐只吃蔬菜，沒有留意吃進肚子裡的量，不僅容易造成貧血、疲倦等身體不適，且肥胖依舊會偷偷找上門。

3大肥胖地雷（按圖看清👇👇👇）

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劉伯恩表示，雖然蔬菜對人體的好處說也說不完，但均衡的飲食和運動才是減重的王道，尤其是「蔬菜減肥法」更隱藏3大地雷陷阱，只要一不注意，體重就有如盪鞦韆高低搖擺，影響血糖及身體健康。

對此，他也為大家整理了以下「3大肥胖地雷」給大家參考：

1. 根莖蔬菜含澱粉、糖偏高：

儘管蔬菜的熱量基本上都不高，然而紅蘿蔔、洋蔥、牛蒡、南瓜、番薯等根莖類蔬菜的澱粉質及糖分卻不少。

2. 鉀類蔬菜影響身體代謝：

番茄、茄子等含鉀類的蔬菜，雖然能降低身體中鹽分的濃度、排除多餘的水分，但攝取過多的鉀，當體溫變低時，身體代謝功能也會跟著低落。

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3. 生菜沙律醬油脂熱量高：

沙律醬當中，「油脂」佔了很大的比例，而15克的沙律醬就有80至100卡路里，相當於半碗飯的熱量，一旦攝取過量，就會因熱量高增加肥胖的機率。

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