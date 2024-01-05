兒菜營養｜國內大熱蔬菜助防癌！清熱解毒3大功效 醃榨菜都用佢！

兒菜，在國內又叫超生菜或娃娃菜，是一種外貌特別的蔬菜，幼苗生長到一定階段，從葉處長出的芽會不斷膨大，呈寶塔形狀。兒菜營養非常豐富，有解毒消腫、助防癌的功效。



兒菜原產中國四川及重慶等地區，每年1至2月為採收期。（網上圖片）

兒菜喜冷濕潤 原產於四川1至2月為採收期

兒菜於8月底至9月初播種，來年1至2月初採收。兒菜喜冷涼濕潤氣候，適宜的生長溫度為8至15度。兒菜的整個生長過程從播種到採收一般都要120至150天，一般在10月開始種植，是春天採收的蔬菜品種。

兒菜原產中國四川及重慶等地，現栽培已遍及中國多個省，北方地區大多以溫室種植，種植時間和四川地區差不多。其清香微苦脆嫩的口感受到很多朋友的喜愛，而港人最愛吃的榨菜，部分就是用兒菜所製成。

兒菜的整個生長過程從播種到採收一般都要120至150天。（網上圖片）

兒菜營養價值高 助防癌抗癌

兒菜在國內大受歡迎的原因，主要是其有助防癌抗癌的能力。兒菜含有豐富的食物纖維，可促進結腸蠕動，縮短糞便在結腸中的停留時間，稀釋毒物並降低致癌物質與腸道的接觸。

兒菜還含有一種硫代葡萄糖甙的物質，經水解後能產生揮發性芥子油，具有促進腸胃消化及吸收的作用。兒菜有一種清香氣味，能增進食欲。最後，兒菜含有鈣、磷、鐵等微量元素，被人體吸收後，能利尿除濕，並促進人體電解質的平衡。

兒菜在國內微博有不少簡易食譜，如切片與豬肉片再用豆瓣醬爆炒。（百度圖片）

兒菜1月正值當造期 涼拌炒菜皆可

兒菜在香港街市不算普遍，而且價格不算便宜，以新鮮的兒菜約20至30元一斤，兒菜在國內微博及小紅書有不少簡易食譜。例如是切片與豬肉片再用豆瓣醬爆炒，或醃製涼拌榨菜，也是非常方便的菜式。

快速醃榨菜食譜

材料:



兒菜 1斤

辣椒粉 1湯匙

花椒粉 1湯匙

鹽 2茶匙

雞粉 2茶匙



按下圖看快速醃榨菜食譜：

做法:

1）兒菜洗淨後切成條狀，放入2茶匙鹽，用網袋包住，再用重物壓上一晚。

2）壓好的兒菜加辣椒粉、花椒粉、雞粉拌勻。

3）包上保鮮紙，再用重物壓上2日即可食用。



貼士：想存放得更久，可以不用切，以整個兒菜醃製。



參考資料：惠農網／今日頭條