芝士補鈣｜2片=1杯奶 暗藏2陷阱恐鈉爆錶！高血壓易脹氣5類人慎食

芝士含有豐富的鈣質，不少人會吃芝士補充，不過營養師表示，靠芝士補鈣要注意是否過度加工以及含鈉量多寡，此外高敏敏提醒「5類人」要注意攝取量。



台灣營養師高敏敏在臉書發文指出，每2片芝士（44公克）可補充266毫克鈣質，相當於一杯240毫升的牛奶，而成人每日鈣質攝取量為1000毫克，即每日攝取1.5至2份乳製品即可。根據台灣國民營養健康調查結果顯示，台灣19至64歲成人每日平均乳品攝取不足1.5杯高達99.8％；乳品類「3大優點」包含，含豐富鈣質，有助於骨骼健康、含有構成免疫細胞的蛋白質，可維持免疫力、以及含有卵磷脂，是腦神經、腦細胞組成的必需成分，達到維持記憶力的作用。

芝士營養（按圖了解👇👇👇）

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芝士補鈣 留意2大關鍵防鈉超錶

不過，高敏敏也提醒，靠芝士補充鈣質須留意2點，第一「是否加工過度」，人工芝士可能過多加工、添加物，如防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素等，因此建議挑選標示「Natural Cheese」的芝士較天然、無添加物；第二「鈉含量多寡」，台灣國健署建議，一餐鈉含量不超過800毫克，2片芝士約等於鈉含量500至700毫克，若加上其他重口味配餐，鈉含量恐過高，需要特別注意。

此外，高敏敏提到「5類人」要注意芝士的攝取量，如下：

1. 高血脂

芝士是牛奶的濃縮食品，熱量、脂肪都較高，若高血脂病友要吃芝士，盡量選擇天然芝士。

2. 高血壓患者

鈉含量過高，一不小心過量，容易加重心臟、血管的負擔。

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3. 容易脹氣的人

芝士屬於濃縮乳製品，建議乳製品、蛋糕、乳酪等等，盡量減少食用；若是乳糖不耐症的人更要注意攝取，以免引起脹氣、腹瀉等等症狀。

4. 腎臟病友

加工過度的芝士易有過多的磷，腎臟病友無法正常代謝磷，應避免攝取過多磷含量食物（1片芝士約22g，大約等於磷含量95毫克）。

5. 重視天然成分的人

需注意成分是否有過多加工、添加物如防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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