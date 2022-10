早餐飲品｜降膽固醇唔只燕麥奶！營養師建議4飲品更可瘦身減血脂

「想控制膽固醇,早餐除了喝燕麥奶以外,還有沒有其他飲料可以做替換呢?」



富含膳食纖維的燕麥,因含有能增加膽酸及膽固醇代謝的β-葡聚醣,被公認是降膽固醇好物。不過,日常幫助調節膽固醇食物,其實還有不少選擇!

4種飲品助降膽固醇(按圖看清👇👇👇)

1. 可可

主要是因為含有具抗氧化特性的黃烷醇(flavanols),一項2015年的研究發現,受試者每天喝含有450毫克「可可黃烷醇」(Cocoa flavanols)的飲料兩次連續一個月後,總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇(壞膽固醇)下降,但高密度脂蛋白膽固醇(好膽固醇)卻增加了。所以,改成一杯不含糖純可可應該也不錯。

2. 番茄汁

茄紅素的抗氧化功能,有助減少低密度膽固醇氧化、改善血脂,一篇發布於2015年的文獻指出,25名年輕女性每天飲用280cc番茄汁(含32.5mg茄紅素),並維持原本正常的飲食和運動,兩個月後不僅血液中的膽固醇下降,就連體重、體脂、腰圍和BMI也降低了。

3. 豆漿

富含蛋白質及結構近似雌激素的大豆異黃酮,因此具有降膽固醇作用。美國食品和藥物管理局(FDA)更將每天食用25g大豆蛋白納入降低膽固醇飲食的一部分,認為能降低罹患心臟病的風險。一項整合分析研究提到,和補充大豆蛋白萃取製劑相比,食用天然、完整或是加工程度較低的大豆食品(如豆漿),降低血清膽固醇的功效會更好。

4. 綠茶

因含有豐富兒茶素而被認為具有健康益處。同樣於2015年發表的一篇論文提到,科學家讓原本採高膽固醇飲食的大鼠喝下含有「兒茶素」和「表沒食子兒茶素沒食子酸酯(EGCG)」的水約8週後,總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇分別下降了14.4%和30.4%。因此,與其飯後或下午茶總是習慣來杯手搖飲料,建議改用無糖綠茶取代吧!

最後提醒,想要控制膽固醇,需先了解自己的血脂數據;當被診斷出高血脂時應和醫師討論用藥問題,同時調整生活型態來改善,並非單靠某一種飲食就能辦到,以上飲料也提供大家作為日常飲食的替換參考。

