柿子營養｜降血壓助排便5好處！甜柿維他命C高過奇異果 切忌1食法
撰文：中天新聞網
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台灣營養師高敏敏表示，柿子把皮削掉後就是滿滿的營養，其中「甜柿」的維他命C含量甚至比奇異果還高，不過，建議不要空腹，搭配蛋白質食物一起吃，否則恐引發腸絞痛。
台灣營養師高敏敏在Facebook發文表示，許多人都認為吃螃蟹配柿子會中毒，不過，其實這都只是迷思，只是柿子富含單寧，而螃蟹富含蛋白質，單寧酸+蛋白質容易凝結成塊，如果同時食用除了不容易消化吸收，敏感者可能還會引發腸絞痛，因此才會不建議兩者一起吃。
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高敏敏指出，不過柿子的營養超級多，把皮削掉後就是滿滿的營養：
- β-胡蘿蔔素：轉換成維他命A，保護眼睛視力，鞏固皮膚及黏膜組織健康。
- 高膳食纖維：豐富的纖維還能抑制胃口，幫助排便超順暢、增加飽足感。
- 維他命C：縮短感冒病程、加快傷口癒合，除此之外也能幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外還能中和自由基。
- 礦物質鉀：預防心血管疾病 降血壓、消水腫。
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雖然柿子好處多多，但也要注意一下吃柿子的小貼士，對此，高敏敏建議：
1. 勿空腹享用柿子，也避免吃太多 以免造成消化不良、導致不舒服。
2. 若要跟蛋白質食物一起吃，建議可去除柿子皮再享用，因為柿子皮含有鞣酸，跟蛋白質食物結合易影響消化。
3. 柿子甜度高，糖尿病和高血糖者需注意攝取量，一次不超過一個拳頭或8分滿碗的份量。
4. 柿子鉀含量高，雖然能預防心血管疾病，降血壓、消水腫，有腎臟病、需限鉀者，不建議過度享用。
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