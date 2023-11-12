雪耳好處｜氣溫降喉乾不適　中醫授3款雪耳食療止咳潤肺3類人不宜

秋天氣溫逐漸下降，很多人出現皮膚癢和呼吸道不適情況。



中醫建議可食用白木耳（編按：又名雪耳、銀耳），白木耳功效多，具有滋陰潤肺、緩解皮膚乾癢功效。那白木耳怎麼煮？什麼時候吃最好？什麼人不建議吃白木耳？中醫幫大家解答！

白木耳如何保存？白木耳什麼時候吃最好？👇👇👇

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白木耳功效

台灣台中澄觀中醫診所醫師陳梓頤表示，白木耳性味甘平，可入肺、胃、腎經，因富含膠質、膳食纖維與多醣體，所以具有滋陰潤肺、益胃生津的功效。若有呼吸道過度乾燥所引起的喉嚨癢、咳嗽、口乾舌燥可食用。相較於燕窩，白木耳又多了膳食纖維，因此除了滋潤腸道之外，還可促進腸道蠕動，緩解大便乾結的症狀。

什麼人不能吃白木耳?

大部分體質都可以安心食用白木耳，尤其長期熬夜陰虛火旺、皮膚粗糙、秋冬皮膚乾癢、新冠確診後口乾舌燥常乾咳等，更適合在秋天多食用白木耳。若是脾胃虛寒平時容易腹瀉、咳嗽痰多的人、痰濕體質就不太適合多攝取白木耳。白木耳也含有抑制血小板凝集的腺嘌呤苷，因此有出血傾向的患者便不適合過量攝取白木耳。

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白木耳怎麼煮?

陳梓頤分享選購白木耳時，應挑選天然色澤淡黃、根部較深色的品種，另外，天然白木耳也不具有燻硫後殘餘的酸味。外觀過度亮白的白木耳，通常經二氧化硫漂白過。

白木耳熬煮的重點在於有無出膠，新鮮的白木耳可直接熬煮，若是購買乾燥白木耳則建議清水洗去灰塵後冷水浸泡3～4小時或到充分軟化的程度，再來，切去深色根部，並將白木耳剪碎。利用斜剪並剪至細碎狀方式，可助於增加出膠的面積。

在烹煮過程中，不需要加入過多的水，通常以白木耳體積的2倍水量即可，另外，過程中建議不要再加水，以免影響白木耳出膠。大火沸騰後轉中小火燉1小時左右，期間保持白木耳在鍋中不停翻滾，直到白木耳呈現透明的質地，湯液如膠水便是完全出膠的狀態了。

白木耳如何保存？

- 乾燥白木耳：可放入密封容器，置放於室溫通風、乾燥處，避免陽光直射，保存約半年。

- 新鮮的白木耳：密封保鮮袋分裝成2～3份於雪櫃冷藏，一周內使用完畢。或是分裝後冷凍延長保存期限，取出後也不需解凍，可直接沖洗後烹煮，盡量於半年內使用完。



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白木耳什麼時候吃最好？

陳梓頤表示，秋分後是品嚐白木耳的好時機。因其富含膳食纖維，可於進餐前5～10分鐘享用，有助於促進腸道蠕動並提高飽足感。尤其在皮膚、口腔感到極度乾燥時，可每日攝取適量的白木耳。然而，若感冒、有咳嗽、痰多、腹脹或腹瀉等不適症狀時，則需減少或避免食用白木耳。

白木耳的食療搭配

1. 解口乾咽燥：白木耳＋百合

對於那些口腔和喉嚨乾燥、甚至感到喉嚨疼痛的人，建議在烹調白木耳時加入百合。百合具有清涼肺熱的功效，與白木耳搭配使用可以緩解呼吸道的乾燥不適。食材包括白木耳15克、百合30克、適量的冰糖，以及1000毫升的水。

2. 紓緩乾咳和聲音嘶啞：白木耳＋水梨

對於秋季容易出現咳嗽、聲音嘶啞的人，建議使用白木耳和水梨一同烹調。由於水梨性質偏寒，所以適合烹煮後，能夠起到止咳、滋潤肺部、清除黏稠黃痰的效果。食材包括白木耳10克、一個帶皮切塊的水梨，以及600毫升的水。

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3. 紓緩皮膚乾癢和脫屑：白木耳＋紅棗

對於年長且有血虛導致皮膚乾燥、缺少油脂導致脫屑和發癢的人，建議使用白木耳和紅棗一同烹調。紅棗具有補益脾胃和養血的作用，與白木耳一同烹煮適合應對皮膚問題。食材包括白木耳15克、6顆紅棗、適量的冰糖，以及1000毫升的水。但不適合有濕疹或皮膚紅癢的人食用。

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